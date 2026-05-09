Central Español vs. Racing en vivo por el Torneo Apertura: la Escuelita se despide con el título bajo el brazo

Central Español recibe a Racing en el Parque Palermo, desde la hora 18:30, por la última fecha del Torneo Apertura. El elenco de Sayago se despide con el título bajo el brazo y querrá hacerlo sumando tres puntos de cara a su objetivo de seguir creciendo en la Tabla Anual.

El conjunto palermitano busca recuperarse de una dura caída que padeció a manos de Boston River para sumar puntos claves en su lucha por mantenerse en Primera División.

Central Español vs. Racing

Hora: 18:30.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Héctor Bergaló y Federico Piccadro.

VAR: Ymmy Álvarez.

Central Español: Rodolfo Alves; Sander Navarro, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Isaac Méndez, Francisco Muñoz; Lucas Pino, Facundo Sosa, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona. DT: Pablo de Ambrosio.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Erick De Los Santos, Juan Bosca, Felipe Cairus, Rodrigo Dudok; Sebastián da Silva, Esteban da Silva. DT: Cristian Chambian.