Toronto FC 0-2 Inter Miami: mirá el tanto de Luis Suárez en la goleada de su equipo como visitante en Canadá

Inter Miami y Toronto FC se enfrentaron este sábado en Canadá, en la jornada número 12 de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, y con presencia uruguaya en cancha ya que en la visita Luis Suárez comenzó como titular y además, dijo presente en el marcador.

El equipo que ahora dirige el argentino Guillermo Hoyos, se puso en ventaja con un golazo de Rodrigo De Paul a los 43 minutos de juego luego del rebote en la barrera de un tiro libre que él mismo había ejecutado. Con un derechazo cruzado, el volante argentino abrió el marcador tras una acción en la que Lionel Messi lo dejó ejecutar esa falta.

Con ese tanto, el equipo visitante logró la ventaja en un partido algo friccionado en el que Inter Miami buscaba una victoria impostergable para seguir en las primeras posiciones de la Conferencia Este de la MLS.

GOLAZO DE RODRI from distance 🎯🚀 pic.twitter.com/a9LKc3AdHt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

El 1-0 le alcanzó a los de Hoyos para irse al descanso, pero no para conformarse porque a los 55', apareció Luis Suárez para convertir el segundo tanto de la visita que luego iba a seguir de largo para concretar la goleada en Canadá.

Cruzando la mitad de la cancha y con pelota dominada, Rodrigo De Paul levantó la cabeza y lo vio a Lionel Messi por la derecha y bien abierto. El 10, con la magia intacta, tocó de primera para habilitar al salteño, que en su zona de influencia no perdonó y definió contra el palo derecho del arquero.

El Pistolero, que volvió a las redes, anotó su tercer tanto en una temporada en la que en 12 presencias suma además una asistencia para Inter Miami en la MLS.

7 ➡️ 10 ➡️ 9. VAMOS LUCHO! 🔫 pic.twitter.com/tC8P26Iv9E — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

Tras ese 2-0 iban a llegar más goles del conjunto visitante ya que a los 73 apareció Reguilón para anotar el tercero y luego, el tanto de Lionel Messi dejó las cosas 4 a 0 para los visitantes.

El local reaccionó y con un doblete del colombiano Emilio Aristizábal a los 82' y 89', acortó la diferencia en suelo canadiense, donde no iba a pasar más nada ya que el 4-2 fue el resultado definitivo a favor de la visita.

