El Gallego Méndez fue cesado en Juventud: clasificó a la Sudamericana, pero la racha en el Apertura lo condenó

Mientras se disputa la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, se confirmó el cuarto entrenador que finaliza su ciclo al frente de un equipo en lo que va de la temporada. La referencia es para Sebastián Méndez, que no seguirá al frente de Juventud de Las Piedras luego de la derrota 2-1 frente a Racing en el Parque Roberto este fin de semana.

El equipo pedrense, aunque se metió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un gran periplo que comenzó en Copa Libertadores, no alcanzó a rendir de la mejor manera en el torneo local y eso condicionó en la decisión de terminar con el ciclo del entrenador argentino. El Gallego Méndez, de 48 años y con pasajes por Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz, Unión de Santa Fe y Newell's Old Boys, de su país, y Club Tijuana de México, llegó a dirigir 20 partidos en Juventud con un saldo de cuatro triunfos, cinco empates y once derrotas.

Méndez llegó al equipo pedrense tras la salida de su compatriota Diego Monarriz sobre el final de la temporada 2025 que terminó con el equipo clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores. Con definiciones agónicas y dos victorias como visitante ante Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay, el equipo no pudo ante Deportivo Independiente Medellín por la tercera fase, pero alcanzó a clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana por la que debutará el próximo jueves a las 19:00 frente a Cienciano de Perú en Montevideo.

Pese al buen rendimiento internacional, el cese de Sebastián Méndez como entrenador de Juventud de Las Piedras tiene que ver con el mal rendimiento del equipo en el Torneo Apertura. En diez fechas, el pedrense solo pudo cosechar un empate como visitante ante Montevideo City Torque y una resonante victoria como local ante Nacional. Está último con cuatro puntos.

El entrenador argentino ya se habría despedido del plantel este fin de semana y Álvaro Fuerte, coordinador de formativas, se hará cargo del primer equipo de manera interina. Sebastián Méndez es el cuarto entrenador que deja su cargo en lo que va de la temporada y se suma a las salida de Nelson Abeijón en Cerro, Israel Damonte en Boston River y Jadson Viera en Nacional.