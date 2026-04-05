Albion 2-2 Cerro Largo por el Apertura: el Pionero jugó gran parte con uno menos y lo empató cerca del final

La jornada de domingo por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abrió en el estadio Luis Franzini con el partido que protagonizaron Albion y Cerro Largo. Los dos equipos llegaban en buenos momentos y buscaban una victoria que los deje en la primera mitad de tabla. No fue así, pero se fueron conformes. El Pionero comenzó ganando, pero sufrió una temprana expulsión y el arachán pudo sumar como visitante. Los dos quedaron con trece puntos en la tabla.

Primer tiempo:

La primera situación había sido un remate cruzado del arachán que se fue cerca del palo izquierdo de Sebastián Jaume, pero fue el Pionero el que abrió la cuenta. Gran pase filtrado de Agustín Vera para Hernán Toledo que le ganó en el cuerpo a cuerpo a Santiago Franca y dentro del área fue derribado por el arquero Pedro González.

El árbitro Augusto Olmos fue llamado del VAR y, tras tomarse algunos minutos, pitó penal del arquero del arachán que recibió la tarjeta amarilla. Francisco Ginella agarró la pelota, pero se la dio a Álvaro López y el argentino cambió por gol desde los doce pasos.

A los 26 minutos, problemas para Albion. Santiago Costa, que había sido amonestado seis minutos atrás, recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo con uno menos. Y el panorama no se puso mejor para los de Federico Nieves.

Tres minutos después, Cerro Largo llegó al empate. Santiago Marcel salió gritándolo tras ir a buscar la pelota al primer palo, pero lo que sucedió tras el tiro de esquina del que se hizo Mario García es que el ex Nacional no llegó a conectar con la pelota y eso sorprendió a Álvaro López que terminó convirtiendo en su propio arco.

El equipo de Danielo Núñez se fue mejor al entretiempo. Un zurdazo de Tiziano Correa hizo trabajar a Sebastián Jaume y el arquero tuvo que volar sobre su palo derecho para despejar el remate que había salido desde la medialuna.

Segundo tiempo:

El hombre de menos le puso el partido cuesta arriba a Albion y, en los primeros minutos del complemento, así quedó también en el marcador. Santiago Marcel había gritado el primer gol como propio y en el segundo lo que si hizo fue una gran asistencia. Casi desde mitad de la cancha le metió un buen pase en profundidad a Axel Pandiani que tocó con gran jerarquía por arriba de la salida del arquero Jaume.

El Pionero estaba en desventaja en el marcador y con un hombre de menos, pero tenía un as bajo la manga: Carlos Airala. Venía de ser una de las figuras en el empate frente a Defensor Sporting, con un gol, y esta vez le cometieron un penal. En una pelota suelta en el área tras un córner, Santiago Marcel fue a despejar, Airala por la pelota y el de Cerro Largo terminó impactando en la pierna izquierda del argentino. Olmos volvió a tener alguna duda, el VAR lo llamó y el árbitro volvió a pitar la pena máxima. Como en el primer tiempo, Álvaro López se hizo cargo y empató el partido.

Albion 2-2 Cerro Largo

Día. Domingo 5 de abril

Hora. 10:00

Torneo. Apertura, fecha 10

Transmite. DSports, Disney+, Antel TV, Cableoperadores.

Albion. Sebastián Jaume; Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, José Álvarez (65' Federico Puente); Tomás Moschión (83' Pablo Alcoba), Francisco Ginella; Santiago Costa, Agustín Vera (65' Agustín Vera), Hernán Toledo (83' Briam Acosta); Álvaro López (88' Nahuel Roldán).

DT. Federico Nieves.

Cerro Largo. Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Santiago Marcel (85' Gustavo Viera), Emiliano Jourdan (69' Nicolás Bertocchi), Axel Pandiani; Diego Daguerre (59' Bruno Hernández), Tiziano Correa.

DT. Danielo Núñez.

Amarillas. Vera, Costa (x2) (ALB); P. González, Daguerre, Jourdan, Franca (CL). Rojas. 26' Santiago Costa (Albion).

Goles. 12' Álvaro López (P) (ALB), 29' Álvaro López (e/c) (CL), 49' Axel Pandiani (CL), 79' Álvaro López (ALB).

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernandez

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Diego Dunajec

La previa:

El Pionero volverá al Parque Rodó, viene de empatar sin goles ante Defensor Sporting y lleva tres partidos sin conocer la derrota en su vuelta a Primera División. Antes, los de Federico Nieves le ganaron a Juventud y a Montevideo Wanderers.

Por su parte el arachán, que sumaba cuatro derrotas al hilo, ganó tres de los últimos cuatro partidos. Quebró la mala racha ante Central Español en el Palermo, le ganó a Deportivo Maldonado en el Ubilla y, tras caer goleado ante Nacional en el Gran Parque Central, viene de recuperarse con una buena victoria de local ante Danubio.

Federico Nieves hace un solo cambio en el equipo local, Hernán Toledo en lugar de Carlos Airala, mientras que Danielo Núñez repite a los mismos once que le ganaron a La Franja la fecha pasada.