¿Resultado mata proceso? En 2026 ya se superó el promedio de técnicos cesados de la última década en Uruguay

La décima fecha del Torneo Apertura dejó resultados importantes, la continuidad de Racing como líder y el cese de tres entrenadores porque Juventud de Las Piedras, Danubio y Liverpool se quedaron sin técnico luego de 10 partidos de la Liga AUF Uruguaya, más allá de las circunstancias en las que se dieron las respectivas salidas.

Que a la fecha 10 sean cinco los entrenadores que no continúan en el cargo en el que iniciaron la temporada no es una casualidad porque si se hace un promedio de los cambios de técnicos en las 10 primeras fechas de lo últimos 10 años, el resultado es de 4.9 porque se cesaron 49 en la última década.

A Sebastián Méndez, Diego Monarriz y Camilo Speranza hay que sumarles que antes de esta jornada ya habían dejado su cargo Nelson Abeijón en Cerro, Israel Damonte en Boston River y Jadson Viera en Nacional, siendo este último tal vez el cambio más resonante por lo que significan estos cimbronazos en los grandes, aunque no es novedad, porque en estos últimos 10 años se dieron en varias ocasiones.

Aunque el número parezca alto, no es la temporada en las que más técnicos dejaron su cargo en los primeros 10 partidos porque ese registro data de 2025 cuando fueron ocho los entrenadores que a la fecha 11 ya no estaban en el equipo en el que habían iniciado.

Jadson Viera, entrenador de Nacional, en el partido frente a Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Alejandro Apud, Álvaro Navarro, Walter Pandiani, Antonio Pacheco, Martín Lasarte, Javier Méndez, Darío Rodríguez y Diego López fueron los entrenadores que no continuaron en su cargo tras los primeros 10 juegos del Torneo Apertura.

En 2024 los nombres fueron los de Leonel Rocco, Alejandro Cappuccio, Leonardo Medina, Martín García y Mario Saralegui, mientras que en 2023 fueron cesados Juio Fuentes, Ricardo Zielinski, Damián Santín, Daniel Farías, Danielo Núñez e Ignacio Ithurralde.

Adrián Fernández, Danielo Núñez, Héctor Rodríguez, Román Cuello, Daniel Carreño y Diego Jaume fueron cesados durante las 10 primeras fechas del Uruguayo 2022, mientras que en 2021 no continuaron Juan Tejera, Juan Ramón Carrasco, Marcelo Méndez, Pablo Marini y Bruno Piano. Un año antes le había ocurrido lo mismo a Nathaniel Revetria, Martín García y Diego Forlán.

Si bien en 2018 no hay datos de técnicos cesados en los primeros 10 partidos del Apertura, en el 2019 no continuaron Julio César Toresani, Álvaro Gutiérrez, Matías Rosa e Ignacio Risso, mientras que en 2017 se dieron las salidas de Leonel Rocco, Pablo Rodríguez, Julio Comesaña, Mario Saralegui, Santiago Ostolaza y José Riquelme Galiana.