Sergio "Chapita" Blanco es el DT elegido por Juventud de Las Piedras para reemplazar al Gallego Méndez

Sebastián Méndez dejó de ser el entrenador de Juventud de Las Piedras tras la derrota 2-1 ante Racing en el Parque Roberto, en la décima fecha del Torneo Apertura, y Sergio “Chapita” Blanco es el elegido por la dirigencia para asumir como nuevo DT.

El cese del Gallego se explica por el flojo rendimiento en el torneo local: el pedrense está último con cuatro puntos, producto de una sola victoria (ante Nacional) y un empate (frente a Montevideo City Torque) en 10 fechas. Méndez dirigió 20 partidos, con un saldo de cuatro triunfos, cinco empates y once derrotas.

La salida contrasta con la campaña internacional. Juventud logró meterse en fase de grupos de la Copa Sudamericana tras superar dos rondas previas —incluidas victorias como visitante ante Universidad Católica de Ecuador y Guaraní— y caer en la tercera fase ante Independiente Medellín. El debut será este jueves a las 19:00 frente a Cienciano en Montevideo.

Méndez, de 48 años, había llegado tras la salida de Diego Monarriz a fines de la temporada pasada. Condujo previamente a equipos como Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz, Unión de Santa Fe, Newell’s y Tijuana.

En el pasado, el “Chapita” condujo a Wanderers —donde estuvo al frente del primer equipo en 39 partidos entre 2022 y 2023 (15 triunfos, 10 empates y 14 derrotas)— y tuvo su experiencia internacional en Celaya FC de la Liga Premier de México (36 partidos: 16 victorias, 11 empates y 9 derrotas) entre agosto de 2024 y abril de 2025. Tras su retiro como jugador en 2022, se mantuvo vinculado al bohemio en juveniles.

Méndez es el cuarto entrenador que deja su cargo en lo que va de la temporada, tras las salidas de Nelson Abeijón (Cerro), Israel Damonte (Boston River) y Jadson Viera (Nacional). Juventud cambia de rumbo: necesita resultados inmediatos en el Apertura sin descuidar el desafío internacional.