Sanción a Cerro tras los incidentes ante Nacional: pierde un punto y tendrá un juego de local a puertas cerradas

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) divulgó este miércoles el fallo correspondiente a los incidentes en el cierre del partido entre Nacional y Cerro por la última fecha del Torneo Apertura. Aquel compromiso, que ganaba 4-0 el tricolor, terminó suspendido a los 89 minutos por decisión del árbitro Javier Feres debido a los disturbios generados en la tribuna visitante.

El documento le dio por ganado el partido al equipo de Jorge Bava y dio a conocer ciertas sanciones para el albiceleste.

En primer lugar, determina "la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Club Atlético Cerro". Y decide "dar por concluido el partido en disputa y mantener el resultado que se estaba dando hasta el momento de la suspensión (artículo 14.1 d) del Código Disciplinario perdiendo por consiguiente el Club Atlético Cerro los tres puntos en disputa con el Club Nacional de Football".

El tercer inciso establece la siguiente resolución: "Imponer al Club Atlético Cerro una sanción consistente en la pérdida de un punto el que será descontado del torneo intermedio (artículo 5.9.2 B del Código Disciplinario)".

"Imponer al Club Atlético Cerro una sanción consistente en la obligación de jugar como locatario a puertas cerradas por el termino de 1 (un) partido (artículo 14.1 g) del Código Disciplinario) sin perjuicio de la salvedad que se dirá en el numeral siguiente del presente fallo", agrega en cuarto lugar.

En la penúltima comunicación se "sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva al amparo de lo dispuesto por

el artículo 5.2 in fine del Código Disciplinario, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrenten al sancionado durante el cumplimiento de la pena dispuesta".

Y cierra: "Comuníquese a la Institución involucrada, regístrese y oportunamente archívese".

🏟️ Incidentes en la tribuna Héctor Scarone tras el cuarto gol del tricolor. Hubo enfrentamientos entre hinchas de Cerro y personal de seguridad, por lo que intervino la Guardia Republicana. Javier Feres terminó el partido sin adicionar tiempo.



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La situación terminó de desbordarse luego del cuarto gol tricolor, convertido por Pavel Núñez a los 88 minutos. Allí se produjeron corridas y enfrentamientos entre hinchas de Cerro y personal de seguridad privada ubicado en la tribuna Héctor Scarone, lo que obligó al ingreso de la Guardia Republicana.

Ante ese escenario, Feres decidió suspender el encuentro y luego el árbitro señaló que la suspensión fue por motivos de seguridad ya que las garantías no estaban dadas para continuar.

Cerro ya había tenido problemas en la temporada 2025, pero en el Estadio Campeón del Siglo, cuando sus hinchas lanzaron proyectiles a los de Peñarol incluso lastimando a una fanática carbonera.