Nacional ya conoce el panorama en la Copa Sudamericana: cómo se juegan los playoffs y qué rivales puede tener

Nacional ya empezó a mirar de reojo la Copa Sudamericana 2026 luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, ubicación que le permitió seguir en competencia internacional y meterse en los playoffs de octavos de final del segundo torneo continental.

La primera serie eliminatoria de la Sudamericana se jugará inmediatamente después del Mundial 2026. Los encuentros de ida serán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas se disputarán del 28 al 30 del mismo mes. Los equipos provenientes de la Libertadores abrirán la llave como locales y definirán la clasificación fuera de casa.

El formato establece que los ocho terceros de la Copa Libertadores enfrentarán a los ocho segundos de grupo de la Sudamericana en cruces ya predeterminados por rendimiento, sin necesidad de sorteo. El mejor segundo de Sudamericana jugará ante el peor tercero de Libertadores y así sucesivamente hasta completar las ocho series.

Hasta el momento, entre los equipos ya confirmados como terceros de Libertadores además de Nacional, aparecen Lanús de Argentina, Independiente Medellín de Colombia y Universidad Central de Venezuela.

Por el lado de los segundos de la Copa Sudamericana ya aseguraron su lugar

O'Higgins de Chile, Caracas de Venezuela, Santos y Gremio de Brasil.

De todas formas, todavía quedan grupos por definirse tanto en Libertadores como en Sudamericana, por lo que el rival definitivo de Nacional recién se conocerá una vez culminada la última fecha y se ordenen las tablas generales de rendimiento.

El escenario abre la posibilidad de que el equipo tricolor pueda cruzarse con rivales de peso del continente en una serie de eliminación directa que servirá como puerta de entrada a los octavos de final, instancia donde ya esperan los líderes de cada grupo de la Sudamericana.

El árbitro Maximiliano Ramírez expulsando a Tomás Viera tras revisar la jugada en el VAR. Foto: Estefanía Leal.

Equipos que mantienen chances de ser segundos en sus grupos de Copa Sudamericana y así convertirse en posibles rivales de Nacional:

Grupo A: Macará (9), América de Cali (8) y Tigre (6).

Grupo B: Academia Puerto Cabello (7), Cienciano (7), Atletico Mineiro (7) y Juventud (6).

Grupo G: Olimpia (10), Vasco Da Gama (7) y Audax Italiano (7).

Grupo H: River Plate (11), Carabobo (9) y Bragantino (7).