Así quedó la tabla del grupo de Nacional en Libertadores tras el triunfo por la última fecha de la fase de grupos

Nacional venció por 1 a 0 a Coquimbo Unido este martes por la noche en el Gran Parque Central con un gol de Maxi Gómez y, ya eliminado de la Copa Libertadores, consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana al finalizar tercero en el grupo B.

Universitario y Deportes Tolima, que jugaron a la misma hora, igualaron sin goles en Perú y el grupo quedó, al término de la fase de grupos, de la siguiente forma: Coquimbo Unido finalizó líder con 10 unidades, Tolima y Nacional cosecharon ocho puntos y La U se quedó con las manos vacías al alcanzar las seis unidades.

El empate ante Universitario durante la quinta fecha había dejado al Bolso sin la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, pero mantenía la ilusión de alcanzar el tercer puesto del grupo y así jugar los playoffs de Copa Sudamericana como lo consiguió este martes por la noche.