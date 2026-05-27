"Quiero ser el uno en Nacional y creo que tengo con qué": Ignacio Suárez luego de clasificar a la Sudamericana

Nacional consiguió un triunfo clave frente a Coquimbo Unido para asegurar su lugar en la Copa Sudamericana y evitar despedirse de las competencias internacionales en el primer semestre del año.

Sin embargo, más allá del alivio por la clasificación, puertas adentro del plantel tricolor el sentimiento predominante fue de autocrítica por no haber alcanzado el gran objetivo: avanzar en la Copa Libertadores.

Uno de los que tomó la palabra en zona mixta fue el capitán Sebastián Coates, quien reconoció que “no era el objetivo que queríamos” y valoró especialmente haber ganado con un jugador menos durante gran parte del encuentro.

El zaguero también se refirió a las polémicas arbitrales y admitió que en grupos tan parejos “los detalles marcan”, aunque dejó en claro que el equipo también debe hacerse responsable de sus propios errores.

Coates destacó además el rendimiento de los juveniles que vienen teniendo minutos en primera división. El capitán elogió la personalidad de Agustín Dos Santos, Juan Ignacio García y otros futbolistas surgidos de formativas, remarcando que “les tocó en un momento que quizás no era el ideal”, pero que han demostrado calidad y carácter para sostenerse en el equipo principal.

🗣️ "En un grupo tan parejo hay detalles que si marcan"



👉 Sebastián Coates tras la victoria ante Coquimbo: desde los arbitrajes los errores arbitrales que los desfavorecieron hasta cómo están rindiendo los juveniles.



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Por su parte, Ignacio Suárez valoró la clasificación a la Sudamericana, aunque reconoció que el equipo “estaba en debe con la hinchada”. El arquero, que ingresó tras la lesión de Luis Mejía, contó que ya estaba advertido para entrar y admitió preocupación por el estado físico del panameño.

Además, se refirió a la posible llegada de otro golero para el segundo semestre: “Si viene uno, bienvenido sea; yo voy a pelear el puesto”, afirmó.

Otro de los protagonistas fue Maximiliano Gómez, autor del gol de la victoria y figura por el desgaste ofensivo que realizó jugando prácticamente aislado en ataque tras la expulsión de Tomás Viera.

El delantero aseguró haber terminado “hecho mierda” físicamente por el esfuerzo y remarcó que el equipo “dio el 100%” en un partido muy exigente. También habló sobre la selección uruguaya y confesó que siempre mantiene la ilusión de volver a vestir la Celeste, aunque aclaró que hoy su foco está en Nacional.

👉 Maximiliano Gómez tras la clasificación a Sudamericana: el valor de la victoria y la posibilidad de ir al Mundial.



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En tanto, Nicolás Lodeiro hizo una fuerte autocrítica por su expulsión en el último encuentro por torneo local y reconoció que debe aprender a controlar la ansiedad. “Con las expulsiones vengo ligando bastante mal”, admitió el volante, que igualmente agradeció el respaldo de Jorge Bava para devolverle la titularidad en un partido decisivo.

También cuestionó la intervención del VAR en algunas jugadas y sostuvo que el equipo quedó “con sensaciones agridulces” porque el verdadero objetivo era avanzar en la Libertadores.

🗣️"La sensación es un poco agridulce"



👉Nicolás Lodeiro hizo énfasis en que la victoria supo a poco porque tenían como objetivo pasar de fase de Copa Libertadores.



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Lodeiro además dejó un mensaje claro sobre su futuro: “Yo vine para quedarme en Nacional. Quiero cerrar mi carrera acá”, afirmó al ser consultado por rumores que lo vinculaban con otros equipos.

El sanducero también habló del poco clima que percibe alrededor de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026 y expresó su deseo de que la ilusión crezca cuando comiencen a llegar los futbolistas al país.