Bava, de las lesiones a la sorpresa por la roja a Viera: "Antes esas jugadas no eran ni falta, hoy son expulsión"

"Conforme a medias porque sabido es que no era el objetivo, pero no se nos podía escapar tener competencia internacional en el segundo semestre”, analizó Jorge Bava en el inicio de la conferencia de prensa tras el triunfo de Nacional ante Coquimbo.

“El equipo hizo un gran desgaste para defender ese gol. Esto no aclara el panorama porque nuestro objetivo era la Libertadores pero nos teníamos que brindar al máximo”, analizó.

Sobre la presencia de varios juveniles, añadió: “Conformé el equipo en base a lo que vi que era lo mejor para hoy. Se ganaron el lugar y tuvieron su convocatoria y alineación porque los vi de buena manera. Contento con los jugadores de la casa que juegan partidos importantes”.

Bava se tomó unos instantes para hablar de Baltasar Barcia y Luis Mejía, quienes se retiraron lesionados. “Los estudios fueron positivos, tenía el alta médica, lo probamos a fondo y son esos riesgos que corremos porque se dio un partido para cerrar lineas y transicionar, pero estamos con esta mala racha de imponderables que pudimos sortear con tesón. Se volvió a resentir y veremos en las próximas horas el índole de la lesión”, dijo sobre el volante, mientras que en relación al arquero, manifestó: “Con Luis, avisaron que no podía seguir, veremos ahora qué es lo que pasó”.

“Lo de Maxi (Gómez) fue brutal más allá del gol, sobre todo en el trabajo para el equipo. Se lo veía exhausto, pero tuvo que terminar en cancha por la circunstancia, se sacrificó y estoy muy contento con su labor. Se brindó para el equipo y lo hizo al igual que sus compañeros”, añadió.

Sobre la roja a Tomás Viera, sostuvo: “Una jugada que últimamente se repite en el fútbol, llegar al balón limpio y un contacto con el pie de apoyo. No sé en base a qué regla tienen los jueces, pero se repite en el fútbol mundial. Habrá que tener más cuidado con esas acciones que antes no eran faltas, ahora son expulsiones, me parece injusto siendo futbolero de toda la vida porque es un deporte de contacto”.

¡NACIONAL SE QUEDA CON 10!



Tras revisión de VAR, Tomás Viera se fue expulsado por una durísima entrada sobre Salinas.



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"Tenemos dos partidos de Torneo Intermedio por el campeonato en sí, pero también pensando en la Tabla Anual. Pasaremos raya, trabajaremos como ya lo estamos haciendo puertas adentro, pero quedará para otro momento", sentenció sobre qué pasos dará el entrenador a futuro con el plantel tricolor.