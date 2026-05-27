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El País Ovación Fútbol

Mirá la infracción de Tomás Viera que, tras revisión de VAR, fue expulsado y dejó a Nacional con 10 jugadores

El árbitro lo amonestó con amarilla tras un tranque con el número 17 rival, pero al ver la jugada cambió su decisión y el albo juega con un hombre menos en el cierre de la fase de grupos de Libertadores.

El País
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26/05/2026, 22:32
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El árbitro Maximiliano Ramírez expulsando a Tomás Viera tras revisar la jugada en el VAR.
El árbitro Maximiliano Ramírez expulsando a Tomás Viera tras revisar la jugada en el VAR.
Foto: Estefanía Leal.

Cuando el reloj marcaba 45 minutos en el Gran Parque Central y Nacional estaba por irse al descanso con el marcador arriba por 1-0 ante Coquimbo Unido, Tomás Viera fue expulsado a instancias del VAR.

El futbolista tricolor fue al cruce con el número 17 del equipo chileno, Francisco Salinas, y, en el intento de quitarle el balón, impactó bruscamente, haciéndole una especie de tijera y apretándole la rodilla derecha con ambas piernas.

El árbitro Maximiliano Ramírez primero amonestó a Viera con amarilla.
El árbitro Maximiliano Ramírez primero amonestó a Viera con amarilla.
Foto: Estefanía Leal.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez lo amonestó con tarjeta amarilla pero el VAR comandado por Cristian Navarro y Gabriel Chade le solicitó que revisara la jugada. Finalmente, el juez principal cambió la decisión y le mostró la tarjeta roja.

Más allá de la expulsión, el público aplaudió al juvenil de 20 años. De esta manera, el cierre de la fase de grupos de Libertadores, el tricolor se quedó con 10 hombres y deberá jugar todo el segundo tiempo en minoría.

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