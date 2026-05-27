Alarma en Nacional: Mejía no regresó al segundo tiempo ante Coquimbo y Barcia salió tras lesionarse a los 13'

Justo en el día en el que se conoció que el arquero irá al Mundial 2026, pues la selección de Panamá dio la lista de 26 convocados con el jugador de Nacional entre sus viajeros, Luis Mejía hizo señas al banco de suplentes, alertando una dolencia física que no le permitiría continuar en el partido entre Nacional y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

Con el partido 1-0, el arquero acusó el dolor al cierre del primer tiempo y ya no regresó para el complemento. De hecho,antes de que el resto de los jugadores volviese al campo de juego, el golero suplente, Ignacio Suárez, se puso a calentar para relevar a su compañero.

El público lo recibió de buena manera, aplaudió al suplente y desde la tribuna se escuchó el apoyo al son de "¡Dale, Nacho!".

No fue la única baja por lesión, porque a los 55 minutos también se retiró Baltasar Barcia, a quien se le percibió hacer gestos de dolor en el inicio del segundo tiempo. El extremo intentó seguir en cancha pero no aguantó y se tiró al piso. Se fue en camilla.

Venía entre algodones tras una molestia musculas sufrida durante el partido con Universitario y Jorge Bava optó por cuidarlo para el partido contra Albion por la segunda fecha del Intermedio, con el objetivo de que llegara al encuentro ante Coquimbo, sin embargo, se resintió. En su lugar ingresó Luciano Boggio.

Mejía y sus citaciones en Panamá

Luis Mejía, arquero de Nacional, jugando para la selección de Panamá. Foto: FEPAFUT

El tema del arquero ha sido uno de los dolores de cabeza que ha tenido Nacional este semestre. Cada vez que Luis Mejía no estuvo a la orden, el rendimiento de Ignacio Suárez no llegó a conformar del todo, pero esta vez la convocatoria del panameño a su selección llega con buenas novedades: el tricolor recibirá ingresos de FIFA por cada día que su futbolista esté disputando el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

En lo que va del semestre, Mejía se perdió un partido con Nacional por estar convocado a la selección de Panamá, pero en ese encuentro, amistoso ante Sudáfrica, salió sentido y al regresar a Montevideo estuvo cuatro partidos de bajar por una lesión muscular; incluyendo el debut por Copa Libertadores ante Coquimbo en Chile.

Mejía es una de las piezas fundamentales del equipo tricolor y estuvo bien considerado por cada uno de los entrenadores que pasó por el Bolso. Cada convocatoria del arquero a su selección y el tiempo que estuvo al margen por lesión significaron un problema a resolver, pero esta vez su citación a la selección viene con buenas noticias.

El arquero de Nacional se ganó un lugar entre los 26 convocados de la selección de Panamá para el próximo Mundial 2026 y FIFA paga a cada club de un futbolista convocado la suma de 11.000 dólares por cada día que el jugador esté abocado al torneo. Los panameños, que comparten el Grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, debutarán ante los africanos el 17 de junio, jugarán ante los croatas el 23 y cerrarán su participación en la fase de grupos ante los Tres Leones el sábado 27 de junio.

La prima que paga FIFA a los clubes que ceden a sus jugadores al Mundial comienza en los días de concentración previos al debut en la Copa del Mundo. Aún si Panamá queda eliminada en fase de grupos, Nacional recibirá por la convocatoria de Luis Mejía, aproximadamente 250.000 dólares.

Pero atención, el tricolor podría perder a Luis Mejía para el Torneo Intermedio si es que Panamá hace un muy buen Mundial. El fútbol uruguayo se jugará hasta el fin de semana del 6 y 7 de junio, pero está previsto que la quinta fecha prosiga entre 11 y 12 de julio, cuando en la Copa del Mundo se estén jugando los cuartos de final.