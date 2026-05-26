Pablo Peirano vuelve a dirigir tras su salida de Nacional y lo hará en una liga que conoce muy bien

Pablo Peirano fue cesado como entrenador de Nacional el pasado 27 de octubre de 2025, pese a ser el entrenador con mejor porcentaje de puntos obtenidos pero con la mancha de una deficiente fase de grupos de Libertadores y la derrota clásica por 3-0 ante Peñarol. Desde entonces, estaba sin equipo, a la espera de un nuevo desafío.

Este martes se conoció que el entrenador uruguayo de 51 años comenzará una nueva etapa en el fútbol colombiano como nuevo DT de Atlético Bucaramanga, un equipo de la primera división de este país.

Peirano y Javier Carballo —padre de Felipe y actual preparador físico— fueron recibido por la prensa y aunque no brindó declaraciones, el exentrenador tricolor se limitó a responder a la consulta de la prensa sobre sus expectativas en su llegada al club, expresó: "Siempre la mejor".

🚨 🔰¡PABLO PEIRANO YA ESTÁ EN BUCARAMANGA!



🗣️Primeras palabras del entrenador uruguayo que llega a dirigir al ‘Leopardo’



🎥 Vía: El Canal del Peludo



🖥️📻#ELVBARCARACOL ¡Siempre en vivo! pic.twitter.com/AVNd8wS4kr — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 26, 2026

Aunque el club aún no lo anunció de manera formal, compartió un guiño al hincha, con una imagen editada con un mate y una laptop que lleva consigo una bandera de Uruguay. Bucaramanga finalizó el Apertura de Colombia en el puesto 13 con 23 unidades.

Su trayectoria como DT

Peirano comenzó su carrera como ayudante técnico de Pelusso, a quien acompañó en la selección Sub 20 de Uruguay entre 2010 y 2013: Luego también en Nacional, Al-Arabi SC de Arabia Saudita y, precisamente, Independiente Santa Fe entre 2015 y 2016, donde la dupla uruguaya fue campeona de la Copa Conmebol Sudamericana 2014/15.

Luego debutó como entrenador principal en Racing de Montevideo en 2017, después pasó por Danubio en 2018 y emigró a Perú para dirigir primero al Carlos A. Mannucci y después al Cusco FC, donde fue campeón de la Segunda División peruana en 2022.

En octubre del 2023 volvió a Independiente Santa Fe, donde tuvo una notable temporada en 2024 que le valió la clasificación a la fase previa de esta Libertadores, pero no comenzó bien el 2025 y la eliminación de toda competencia internacional bastaron para rescindir —de mutuo acuerdo— su contrato con el club.

El entrenador fue protagonista de un histórico récord con el club colombiano: llegó a 91 puntos en el 2024, obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores y terminó con 65% de efectividad en la fase regular del campeonato.

En Nacional asumió el 7 de abril de 2025 en reemplazo de Martín Lasarte y acumuló un total de 33 partidos dirigidos en los que obtuvo 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas.

Las caídas fueron 1-0 ante Bahía por la fase de grupos de la Copa Libertadores, 2-0 frente a Inter de Porto Alegre por la misma competencia y el 3-0 ante Peñarol en el clásico disputado en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Clausura.

También se contabiliza la derrota 2-1 contra Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y la caída por penales frente al aurinegro en la final del Torneo Intermedio, donde tras el 0-0 en el tiempo reglamentario terminaron cayendo 5-3 desde los doce pasos.