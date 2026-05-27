Perchman: del "esto es jugar a lo Nacional" a su reacción tras el "no hablés más, por favor" de algunos hinchas

Tras la victoria de Nacional por 1 a 0 en el Gran Parque Central por Copa Libertadores que mantiene al equipo con la chance de pelear por la Copa Sudamericana, el vicepresidente Flavio Perchman habló con la prensa sobre diversos temas. Pese al triunfo, mientras los hinchas descendían por las escalares de la puerta principal mostrando su descontento por su forma de comunicar y justo después de una extensa entrevista que dio el domingo. "No hablés más, Perchman, por favor, no hablés más", le repitió un hincha al que Flavio respondió con una pícara sonrisa y una guiñada.

"Fue un partido bastante controlado el primer tiempo, un golazo de Maxi que nos puso en ganancia. No lo sufrimos el primer tiempo y está ahí. Vino esa jugada desgraciada, vehemente de Tomás (Viera), que yo creo que no era para expulsión, me pareció una jugada así fuerte, pero no de expulsión. Pero cuando lo llama el VAR, ya sabemos lo que pasa. Después el equipo mostró una entereza impresionante. Aparte, también sufrimos un cambio por el tema del golero, o sea que nos quedamos con un cambio menos en cancha, y sin embargo con mucha actitud, esto es jugar a lo Nacional", analizó Perchman, que realizó una mención especial "para la hinchada que no paró de alentar un minuto en todo el partido".

"No tenemos no lo que siempre quisimos, que era seguir en Copa Libertadores, pero sí estamos en la Sudamericana y eso nos permite para el segundo semestre por lo menos arrancar con Copa Internacional", añadió.

Consultado por la lesión de Luis Mejía, por el que se tema un desgarro, el vicepresidente expresó: "No, vi en el momento que pidió el cambio, pero supongo que habrá sido un tirón. Espero que no sea más que eso, porque ya es el último partido que hoy juega y después ya se va para el Mundial, así que esperemos que sea algo leve". En esta misma línea, sobre otro de los jugadores que se retiró lesionado, dijo: "Baltasar Barcia pareció que se sintió en el primer pique que hizo. Después, los otros cambios fueron cambios estratégicos, porque había que reacomodar la defensa".

También se refirió a los juveniles del club. "Creo que los técnicos siempre ponen lo que piensan que es mejor para ganar. Así que me parece que no hay mensaje (para lo más experientes). Aparte, nosotros veníamos con dos juveniles que ya estaban consolidados, que eran Tomás Viera y Agustín Dos Santos. Y ahora se agregaron Rodrigo Martínez y Juani García, que viene de hacer dos muy buenos partidos".

Por último, dijo que no va a haber "muchos cambios" de jugadores pero que "sí los habrá" para el segundo semestre.