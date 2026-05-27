Nacional luchó contra las lesiones, Maxi Gómez brilló y el Bolso obtuvo el premio consuelo en Sudamericana

Nacional se impuso 1-0 ante Coquimbo Unido en el Gran Parque Central y respiró aire fresco después de un irregular semestre en el que no logró avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, su primordial objetivo. El triunfo como anfitrión y la igualdad 0-0 entre Universitario y Deportes Tolima le terminaron dando el pasaje a los playoffs de la Sudamericana.

El equipo de Jorge Bava lo jugó como una final y logró de forma tempranera el gol que le dio alivio. Corrían 6‘ cuando Rodrigo Martínez aturdió a su marcador a puro enganche y terminó recibiendo una falta peligrosa al borde del área. Maxi Gómez, el mejor jugador del Bolso, la colgó del ángulo y celebró con euforia el 1-0 definitivo.

Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Coquimbo Unido. Foto: Estefanía Leal.

Lejos de disputarle la posesión, el anfitrión le cedió terreno a los liderados por Hernán Caputto con la premisa de lastimar de contraataque con la velocidad de Tomás Verón Lupi y Martínez por las bandas.

Las malas entregas de Sebastián Coates y Agustín Rogel generaron algunos inconvenientes en los primeros 20‘, pero Coquimbo no estuvo preciso en el último tercio y, de hecho, el local estuvo muy cerca del segundo a los 37‘: Verón Lupi levantó un centro punzante desde la derecha y Gómez definió al palo izquierdo, pero Salvador Cordero se exigió y evitó el 2-0 sobre la línea.

El tramo final del primer tiempo no estuvo exento de polémica: cuando corrían 44‘ Tomás Viera fue a disputar la pelota con Francisco Salinas y le terminó haciendo una tijera sobre su rodilla derecha. En primera instancia el árbitro Maximiliano Ramírez sancionó amarilla, pero tras revisar la acción en el videoarbitraje (VAR) optó por cambiar la decisión y lo expulsó. El defensor juvenil, que ofició de lateral, se retiró aplaudido por todo el GPC.

El árbitro Maximiliano Ramírez expulsando a Tomás Viera tras revisar la jugada en el VAR. Foto: Estefanía Leal.

Fueron ocho minutos de adición a puro vértigo. Primero avisó el aurinegro con un pase filtrado de Cordero y la definición cruzada de Guido Vadalá. Una vez más, Luis Mejía respondió con solidez. Y, en la última de este tramo, Benjamín Chandía recibió solo por la izquierda e intentó reventar el arco, pero su remate se fue muy elevado.

La molestia de la hinchada de Nacional fue evidente ni bien terminó la primera mitad. No con el desempeño de los jugadores, sino con el equipo arbitral por la determinación tomada. De hecho, hubo un insulto cantado dirigido a Ramírez. De camino el vestuario, Mejía hizo un gesto de dolor que encendió las alarmas porque indicaba que ya no podía seguir.

Bava cambió rápido el chip, mandó a calentar a Ignacio Suárez y luego le dio ingreso junto con Emiliano Ancheta y Baltasar Barcia para reacomodar el sector defensivo. Pero el 30 duró solo 12’ porque sintió un tirón muscular y no pudo seguir; debió ser retirado en camilla. En su lugar ingresó Luciano Boggio.

El Bolso jugó el cierre como debía: con uñas y dientes y Maxi Gómez replegándose y recibiendo faltas. En una noche adversa desde lo físico, Rodrigo Martínez alargó la lista de lesionados a los 81‘. Un Nacional diezmado, sin Lucas Rodríguez ni Maxi Silvera, sacó adelante un cruce complejo y al menos se aseguró una copa por la que competir en el segundo semestre.