Cuánto dinero embolsó Nacional por clasificar a los playoffs de la Conmebol Sudamericana

Al partido no le faltó dramatismo, pero Nacional finalmente logró derrotar a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central y evitó quedar en el último lugar del grupo B de la Copa Conmebol Libertadores. Con ocho unidades quedó en el tercer puesto —solo por encima de Universitario y por debajo de Deportes Tolima y el propio Coquimbo— y clasificó así a los playoffs de la Sudamericana, donde enfrentará a uno de los segundos ubicados en la fase de grupos de esa copa.

Ese resultado también se traduce en dinero para las arcas del club tricolor, primero porque obtuvo una victoria y le corresponde el premio al mérito deportivo, y después porque sigue en competencia internacional. En total, por las dos cosas, embolsó USD 840.000 en premios.

Al igual que cuando le ganó a Deportes Tolima en Montevideo por 3-1, este martes el Bolso volvió a facturar USD 340.000 por obtener la victoria sobre el equipo chileno que clasificó en el primer lugar del grupo. Es un premio que Conmebol cataloga como "mérito deportivo" y se otorga cada vez que un equipo gana un partido, tanto de visitante como en condición de local.

Además, como todos los clubes que avancen a la siguiente fase de la Copa Sudamericana como terceros de sus grupos de Libertadores, Nacional recibirá otros US$ 500.000 extra.

Rodrigo Martínez con pelota en el partido entre Nacional y Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Cómo se juegan los playoffs de la Copa Sudamericana

La primera serie eliminatoria de la Sudamericana se jugará inmediatamente después del Mundial 2026. Los encuentros de ida serán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas se disputarán del 28 al 30 del mismo mes. Los equipos provenientes de la Libertadores abrirán la llave como locales y definirán la clasificación fuera de casa.

El formato establece que los ocho terceros de la Copa Libertadores enfrentarán a los ocho segundos de grupo de la Sudamericana en cruces ya predeterminados por rendimiento, sin necesidad de sorteo. El mejor segundo de Sudamericana jugará ante el peor tercero de Libertadores y así sucesivamente hasta completar las ocho series.

Hasta el momento, entre los equipos ya confirmados como terceros de Libertadores además de Nacional, aparecen Lanús de Argentina, Independiente Medellín de Colombia y Universidad Central de Venezuela.

Por el lado de los segundos de la Copa Sudamericana ya aseguraron su lugar O'Higgins de Chile, Caracas de Venezuela, Santos y Gremio de Brasil.