Otro batacazo en Roland Garros: el brasileño Joao Fonseca dio la nota tras eliminar al serbio Novak Djokovic

Joao Fonseca escribió este viernes una de las páginas mas impactantes de Roland Garros 2026. El Brasileño de apenas 19 años remontó dos sets frente al serbio y eliminó a Novak Djokovic en la tercera tercera ronda tras imponerse en un partido memorable disputado en la pista Phillippe Chartier.

Fonseca, numero treinta del mundo y una de las grandes promesas de la actualidad, consiguió la victoria más importante de su carrera al derribar a una leyenda viva del tenis como Novak Djokovic, de 39 años y ganador de 24 títulos Grand Slam. El encuentro se extendió durante casi cinco horas y tuvo momentos de altísimo nivel y tensión.

Durante el partido parecía que el serbio pasaría una vez más. Djokovic se quedó con los primeros dos sets gracias a su experiencia y precisión para controlar los momentos importantes. Con un juego sólido y prácticamente sin errores, el ex número uno del mundo dio la sensación de tener el partido bajo control.

Justo al ganar el segundo set, Novak tuvo un encuentro con uno de los camarógrafos, le pidió que le deje "espacio" mientras se sentaba a descansar, reclamandóle que estaba demasiado cerca.

😡 Novak Djokovic se enojó con un camarógrafo...



🗣 "¿Quieres acercarte aun más a mi cara? Por favor, dame espacio"pic.twitter.com/rOyZ72RzMg — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 29, 2026

Fonseca cambió completamente la dinámica a partir del tercer set. El brasileño empezó a jugar con mas agresividad, soltando su derecha y obligando a Djokovic a desplazarse de un lado a otro. Con el correr del partido, el físico del serbio empezó a evidenciar el desgaste en medio de un intenso calor en Paris.

El joven carioca aprovechó el impulso y ganó el tercer set para mantenerse con vida. En el cuarto sostuvo la intensidad y logró quebrar el momento decisivo para igualar el encuentro y llevar todo a un quinto set determinante.

Cuando comenzó, apareció la tensión máxima. Djokovic logró adelantarse con un quiebre y parecía recuperar el control, pero Fonseca respondió con personalidad. El brasileño reaccionó de inmediato con mucha agresividad y terminó sellando el triunfo con una actuación histórica que hizo explotar la tribuna.

La derrota deja a Djokovic sin la posibilidad de conquistar su Grand Slam número 25, mientras que Fonseca se mete por primera vez en octavos de final de Roland Garros y confirma que es una de las nuevas figuras del tenis mundial. En la próxima ronda enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidinse Tommy Paul y el noruego Casper Ruud.