Las emotivas despedidas de Gael Monfils y Stanislas Wawrinka al jugar por última vez en Roland Garros

La segunda jornada de Roland Garros tuvo muchas emociones para el mundo del tenis ya que dos históricos jugaron por última vez en la Philippe Chatrier. Se trata del francés Gael Monfils y del suizo Stanislas Wawrinka.

El suizo de 41 años dijo adiós al torneo parisino con un nudo en la garganta: “Fue gracias a Roland Garros que quise convertirme en tenista”, destacó el tenista que dijo presente en 21 oportunidades en el Abierto de Francia.

Campeón del Abierto de Australia 2014 derrotando a Nadal en la final, de Roland Garros 2015 batiendo a Djokovic y del US Open 2016 venciendo nuevamente a Djokivic, Wawrinka pisó fuerte en una época en la que destacarse era casi imposible, tan abrumador era el dominio de los tres grandes.

Stanislas Wawrinka le dijo adiós a Roland Garros, el torneo en el que brilló en 2015. Foto: EFE.

“Durante más de 20 años he vivido estas emociones, nunca quieres que se acaben”, admitió este lunes en París. “Lo he dado todo por este deporte”, agregó.

¡SE DESPIDIÓ UN GRANDE DE PARIS! Stan Wawrinka cayó ante Jesper De Jong en la primera ronda de Roland Garros y se emocionó hasta las lágrimas en lo que fue su último partido en el Grand Slam parisino. pic.twitter.com/UkmLH30bsX — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2026

La despedida que nadie se quiso perder en Roland Garros

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic (4°), Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°), entre otros, fueron parte del homenaje que recibió Gael Monfils en Roland Garros, donde el francés jugó por última vez en medio de una jornada más que emotiva a la que también se sumaron en persona Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet y Gilles Simon, quienes junto a Monfils lideraron a Francia por más de una década con diferentes éxitos ganándose el apodo de "Los 4 Mosqueteros"

Tras perder frente a su compatriota Hugo Gaston (118°) por 6-2, 6-3, 2-3, 2-6 y 6-0, Monfils recibió los emotivos saludos. "Tanto tiempo, Gael. Bien hecho por tus logros en Roland Garros. Todos esos años durante tu carrera siempre ha sido un placer compartir el vestuario, las canchas de entrenamiento, las canchas contigo. Siempre fuiste un rival complicado. Hasta la próxima", dijo Roger Federer.

Rafael Nadal, por su parte, expresó: "Gael, solo quería felicitarte por la increíble carrera que has tenido. Ha sido un gran placer compartir todos estos años. Recuerdo la primera vez que te vi, cuando éramos niños muy pequeños. Lo logramos, tuvimos una carrera muy larga y exitosa. Muchas felicitaciones, espero seguir viéndote alrededor. Muchas felicitaciones y todo lo mejor en tu próxima vida".

Por otra parte y aún en actividad, Novak Djokovic también se expresó: "Amigo mío, increíble carrera. Uno de los tipos más adorables y divertidos allá afuera. No hay nadie que no te quiera, Gael. Creo que esa es tu victoria más grande. Honestamente te conozco desde que tenemos 13 o 14 años, cuando nos enfrentamos por primera vez. Siempre has sido un hombre con una sonrisa fácil, saluda siempre, respeta a todos. Dejas un legado no solo como tenista sino como persona que estará por siempre. Disfruta la vida de familia y descansa, amigo".

Monfils jugó este lunes por última vez en Roland Garros y luego de su partido recitó un emocionante discurso de despedida en la Philippe Chatrier.

"Trataré de ser rápido y conciso. Y empezaré bastante simple con ustedes. Mamá y papá. Nuevamente, gracias. Es gracias a estas dos personas, Sylvette y Ruffin. Ellos crearon el pequeño chico que vieron en las pantallas con los pequeños anteojos. Nunca dejé de molestar a mis padres. Yo quería jugar fútbol, quería jugar tenis, quería hacer todo. Quería hacer deporte", comenzó diciendo el parisino de 39 años.

Gael Monfils is joined by Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, and Gilles Simon after playing his last Roland Garros match.



The 4 Musketeers reunited.



🥹❤️ pic.twitter.com/pSdKgNLKDM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

"Pero en un momento quería realmente jugar tenis. Mi padre creyó en ello de inmediato. Mi madre me dijo que dijo que siguiera con los estudios. Y yo le dije que debía ir a los CREPS. Y logré entrar a los CREPS a los 13 años. Allí empezó mi aventura. De nuevo, gracias a mis padres, porque esto es gracias a ellos", dijo en señal de agradecimiento a sus progenitores.

En el cierre, el francés que dejó un saldo de 40 triunfos y 18 derrotas en el Grand Slam de su país, expresó: "Gracias a todos las personas detrás de escena que hicieron este torneo magnífico. Cada año los alcanza pelota, los jueces de línea, el staff de transport, el staff de cantina, los guardias de seguridad, verdaderamente hicieron un trabajo increíble. Este torneo es fabuloso y mágico, definitivamente volveré a saludar de nuevo. Roland Garros, te amo, te debo todo. Y te diré de nuevo 'hasta que nos veamos de nuevo'. Gracias por todo lo que me has dado".