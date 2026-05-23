Roland Garros 2026: cuándo empieza, favoritos al título y dónde ver el Grand Slam de tenis en vivo

El tenis mundial vuelve a posar sus ojos sobre Roland Garros 2026. Este domingo 24 de mayo, el mítico torneo parisino abrirá sus puertas para una nueva edición del Grand Slam sobre polvo de ladrillo, uno de los campeonatos mas tradicionales y exigentes del mundo profesional.

Disputado en el complejo de Stade Roland Garros, en la ciudad de París, el certamen reúne a las principales figuras del tenis mundial actual y marca el segundo Grand Slam en el calendario deportivo, después del abierto de Australia y antes de Wimbledon y el US Open.

La edición 2026 llega marcada por una ausencia de peso: Carlos Alcaraz no podrá defender el título por lesión. El español, bicampeón en París y uno de los mejores jugadores sobre la tierra batida en la actualidad, quedó fuera del torneo tras sufrir una lesión en el tendón de la muñeca derecha durante su partido de debut en el Abierto de Barcelona.

Su baja deja el camino mucho más despejado para Jannik Sinner, actual número uno del mundo y máximo favorito al título. El italiano llega en el mejor momento de su carrera, con 29 victorias consecutivas, viene de conquistar Montecarlo y es señalado por las casas de apuestas con más del 73,5% de probabilidades de ganar y consagrarse campeón.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo 2026. AFP fotos

Sinner buscará además conquistar el único torneo Grand Slam que todavía falta en su carrera. En la primera ronda enfrentará al frances Clément Tabur y recién podría cruzarse con Novak Djokovic en una hipotética final.

Del otro lado, aparece justamente Djokovic, que a sus 39 años sigue persiguiendo nuevos récords. El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, intentará conquistar su cuarto Roland Garros y alcanzar el histórico trofeo número 25. Su debut será ante el local Giovanni Mpetshi Perricard y tendrá un recorrido complejo desde las primeras rondas, con posibles cruces ante jóvenes promesas como Casper Ruud o Alexander Zverev.

Entre otros nombres destacados del cuadro masculino también aparecen Daniil Medvedev, Ben Shelton, Taylor Fritz y el brasileño Joao Fonseca, una de las grandes apariciones jóvenes del circuito. En el cuadro femenino, las principales candidatas serán Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, quien ya supo dominar ampliamente el torneo parisino en las temporadas anteriores.

La actividad comenzará el domingo con varios partidos destacados. Djokovic debutará en la sesión nocturna, mientras que Zverev, Joao Fonseca y la jóven Mirra Andreeva también saldrán a escena en la primera jornada del torneo en la sesión diurna. Todos los partidos del torneo se pueden ver en vivo en Uruguay a través de ESPN y Disney+.

Como cada año, Roland Garros promete dos semanas cargadas de historias, rivalidades y emociones en la superficie mas tradicional del tenis mundial. París vuelve a vestirse de tenis y el polvo de ladrillo ya tiene sus grandes protagonistas listos para pelear por uno de los trofeos mas prestigiosos del deporte.