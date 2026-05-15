Batacazo: Franco Roncadelli avanzó a la final del Challenger de Córdoba tras dejar en el camino al favorito

Franco Roncadelli metió un bombazo: accedió a la final del Challenger de Córdoba al dejar en el camino al gran favorito a quedarse con el título, el argentino Guido Iván Justo, por 6-1 y 6-4 en un duelo que duró una hora y 20 minutos.

El primer set del encuentro, que se llevó a cabo en la cancha de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club, tuvo al tenista uruguayo en un nivel superlativo. Se lo adjudicó con cierta comodidad y ello se debió en gran parte a los puntos que cosechó en el primer servicio que fueron un 75% (15/20).

Otro dato que marcó el gran nivel que mostró Roncadelli, que se ubica en el puesto 274 del ranking mundial del circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), fue que tuvo 100% en los puntos de quiebre (2/2). Hecho que nunca le permitió a Justo (263) meterse de lleno en la disputa por ese set.

Ya en el segundo la historia cambió y fue más parejo. A nivel numérico, Roncadelli no logró concretar un ace (punto a través del saque) y cometió una doble falta, mientras que Justo si anotó un ace y no tuvo ni una doble falta.

Sin embargo, el tenista uruguayo volvió a tener números muy buenos a la hora de marcar con el primera servicio: logró un porcentaje del 80% (24/30), en tanto que su rival solo consiguió un 56% (14/25).

De esta manera, Roncandelli eliminó al cabeza de serie para llegar a la final del Challenger de Córdoba y ahora ser el favorito a quedarse con el título, debido a que comenzó siendo el tercer candidato a ganarlo.

Su rival será el argentino Juan Manuel la Serna, quien venció a su compatriota Juan Bautista Torres por 6-4 y 6-2 en un partido que duró una hora y 38 minutos. Serna, número 367 del ranking ATP, es el octavo cabeza de serie del certamen y, por ende, el favoritismo corre para el lado del uruguayo en la final que se llevará a cabo este sábado a partir de la hora 11:00 en el Córdoba Lawn Tenis Club.

El camino de Franco Roncadelli en el Challenger de Córdoba

Franco Roncadelli en el Challenger de Córdoba. Foto: @profesionalesaat.

Franco Roncadelli debutó en el Challenger de Córdoba este martes al vencer 7-6 y 6-4 al brasileño Pedro Sakamoto en los dieciseisavos de final, luego se midió el miércoles con el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida para derrotarlo por 6-0 y 7-6.

Ya en cuartos de final perdió su primer set en el torneo, aunque al final se llevó la victoria sobre el argentino Nicolás Kicker por 2-6, 7-6 y 7-5 en un encuentro que duró dos horas y 45 minutos. Tras eso, jugó las semifinales para doblegar al argentino Guido Iván Justo por 6-1 y 6-4.

Ahora, le toca definir el título con el local Juan Manuel la Serna este sábado.