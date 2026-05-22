El Uruguay Open prepara la edición 2026: el torneo challenger más antiguo de Latinoamérica promete novedades

La edición 25 del Uruguay Open será una enorme fiesta del tenis. El torneo challenger más antiguo de Latinoamérica se jugará en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club entre el 15 y el 22 de noviembre, y promete novedades que lo tornarán inolvidable.

Más allá del gran nivel de juego que cada año eleva la exigencia dentro de la cancha, el torneo tiene previstas algunas actividades extras que lo potenciarán al máximo.

El sábado 14 de noviembre se realizará una enorme fiesta del tenis, que incluirá sorpresas en la cancha central, además de interacción con los espectadores, premios y música en vivo.

Durante el torneo, la fan zone tendrá música con bandas en vivo y DJs, además del tradicional paseo de los campeones, zonas de food trucks y acciones de patrocinadores.

Una historia gigante

El Uruguay Open nació como Copa Ericsson en 1998, pasó por el nombre de Copa Petrobas, y derivó en Uruguay Open, como forma de poner en el calendario profesional del tenis internacional al país como destino final del evento.

Por sus canchas han pasado muchos de los mejores tenistas de Latinoamérica, y destacadísimas figuras del circuito ATP.

Desde el triunfo de Eduardo Médica en el evento inicial de 1998, a la victoria de Christian Garín en 2025, un listado de jugadores que han hecho historia en este deporte pisó las canchas de Carrasco Lawn.

Entre quienes llegaron al top 10 se destacan Juan Martín del Potro, David Ferrer, David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Fernando González, Casper Ruud, Nicolás Lapentti, Alberto Berasategui, Guillermo Cañas, Diego Schwartzman, Nicolás Massu, Mariano Puerta, Fabio Fognini, Nicolás Almagro, Franco Squillari, Feliciano López, Marco Cecchinatto, Cristian Garín, Andrea Gaudenzi o Pablo Cuevas, entre quienes llegaron al top 20.

También varios campeones de Copa Davis o números uno del mundo en dobles, como los recientes Horacio Zeballos y Marcel Granollers.

La mayoría de las grandes promesas del tenis latinoamericano, que luego dieron el salto en el escalafón ATP, tuvieron sus primeras armas en este torneo, con el caso de del Potro como emblema, ganando el primer torneo profesional de su carrera en el Uruguay Open.

Con números que sorprenden por su magnitud, entre habitaciones de hotel por temporada que se ocupan para el evento, traslados, ventas de localidades y un retorno enorme para los patrocinadores, el torneo dio en este par de temporadas pasadas otro salto: la televisación mundial.

La última edición del Uruguay Open no sólo fue presenciada en vivo en toda Latinoamérica, sino que las principales cadenas de tenis del mundo tuvieron la oportunidad de presencias en directo todos los partidos de la cancha central, incluyendo nuevos destinos como Asia, Oceanía y Europa, además de la llegada ya anteriormente consolidada a los canales de tenis de Estados Unidos.

La edición 25 del torneo promete honrar este legado y mostrar una nueva temporada de sorpresas, iniciando el 14 de noviembre, en la gran fiesta del Día del Tenis del torneo con detalles y presencias que se darán a conocer más cerca del evento.