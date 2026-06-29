UTE estudia donar 200 paneles solares a Cuba y oposición sale al cruce: "El embajador se lleva su parte"

El embajador uruguayo en Cuba, Juan Canessa, fue designado allí por el gobierno de Yamandú Orsi con el respaldo solo formal de la oposición, ya que en el Parlamento, cuando se trató su venia, surgieron voces discordantes con su nombramiento. Este lunes se puso bajo la mira la intención del dirigente comunista de instalar paneles solares en la residencia oficial y no solamente en el edificio donde funciona la embajada de Uruguay —como forma de contar con electricidad en momentos en que la isla sufre una extrema restricción energética, debido al bloqueado y presión de Estados Unidos

Luego de la negativa de Cancillería a esta solicitud, tras un pedido de informes que hizo el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, el legislador expresó a El País que hubo una propuesta desde el oficialismo en el directorio de UTE para realizar la donación. El monto autorizado por UTE para donaciones es de aproximadamente US$ 16.300, por lo que el número de paneles solares sería de unos 200.

"Esa donación que podría hacer UTE, que está siendo estudiada por los técnicos, se solicitó por la integrante comunista del directorio", apuntó Rodríguez, en referencia a la directora del ente Ximena Caporale.

"Donación no ofrece garantías"

Rodríguez aseguró que "la red eléctrica de los ciudadanos comunes, del pueblo cubano, no soporta la instalación de estos aparatos". "Esto evidentemente está destinado para el régimen, diplomáticos y partes que son cómplices y tienen una red especial de energía. Esto iría para el régimen y no el pueblo cubano. El amigo Canessa se lleva su parte, por lo que sus cuatro y cinco paneles tienen que estar", aseveró el legislador del Partido Nacional.

Por su parte, el director opositor en UTE Darío Castiglioni señaló en su cuenta de X que la donación de unos 200 paneles solares "no incide en la vida de los cubanos". "Se utiliza el patrimonio de UTE, que no es otro que el de los uruguayos, para colaborar con el régimen dictatorial de Cuba, lo que nos genera serias dudas de que llegue a su pueblo", acotó.

"Esta donación no ofrece garantías de su buen destino ni de su adecuado uso", dijo Castiglioni, que no apoyó la iniciativa del oficialismo. "Estamos ante una propuesta sin sentido en cuanto al objetivo que se pretende abarcar, y que a todas luces termina siendo una señal de apoyo al régimen cubano, que es el único responsable de haber generado esta crisis del sistema de energía", señaló el director de UTE por la oposición.

Juan Canessa, embajador uruguayo en Cuba. Foto: Estefanía Leal/El País.

Generadores eléctricos sin uso

Rodríguez también consultó en su pedido de informes si tanto la embajada como la residencia del embajador en Cuba contaban con generadores eléctricos que oficiaran de respaldo en caso de cortes de energía.

El canciller Mario Lubetkin respondió que sí en ambos casos, pero que, sin embargo, "su funcionamiento se encuentra severamente limitado debido a la falta de suministro de combustible en el país". "En el marco de las restricciones energéticas locales —explicó—, se suspendió la venta de gasoil en las estaciones de servicio desde febrero de 2026. Tras dos compras a granel autorizadas y ejecutadas en el mes de marzo de 2026, la misión diplomática no ha obtenido respuesta favorable por parte de las autoridades locales para recibir nuevas entregas".

El generador de la embajada fue adquirido en 2024, "mediante la ejecución de la 'Partida de Reinstalación'". El de la residencia oficial se adquirió "durante la primera gestión posterior al restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2005".