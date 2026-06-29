Salud Pública descartó irregularidades tras recibir denuncia sobre consumo de cigarrillos en el Parlamento

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió este lunes a la polémica en el Palacio Legislativo, luego de que varios legisladores opositores denunciaran que funcionarios de la cartera y del Parlamento ingresaron a despachos en el marco de una inspección. Días atrás, la vicepresidenta Carolina Cosse envió a los legisladores una carta donde informó que se encontraron colillas de cigarrillos dentro del edificio.

Lustemberg confirmó que la inspección se realizó luego de que el ministerio recibiera una denuncia. Sostuvo que en el país "hay independencia de poderes", pero que las leyes de protección establecen "que se pueden inspeccionar lugares en donde se hace una denuncia".

"No se verificó por parte del cuerpo inspectivo ninguna irregularidad en el ámbito del Palacio Legislativo, y creo que sería algo muy bueno que los legisladores tengan la tranquilidad de que están dando el ejemplo a la ciudadanía", destacó Lustemberg en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Cámara de Senadores. Foto: Darwin Borrelli

Sostuvo que "es algo bueno" que la inspección se haga "con el marco jurídico y normativo" y que "todos cumplamos con que no se puede fumar en espacios públicos".

Además, indicó que tras una inspección de estas características, se pueden realizar sanciones económicas y normativas.

Qué denunciaron los legisladores

Varios diputados y senadores de la oposición presentaron quejas el pasado viernes luego de que funcionarios del MSP realizaran inspecciones en el edificio. La revisión por parte del personal de la cartera de Salud Pública ocurrió luego de que Cosse enviara una carta a legisladores en la que hacía referencia al hallazgo de colillas de cigarrillos en la Sala Martín C. Martínez.

Uno de los legisladores que denunció el ingreso de funcionarios del MSP a los despachos fue el senador colorado Pedro Bordaberry. Según relató el dirigente en la cuenta de la red social X, los empleados de la cartera de Salud Pública junto a los de la Comisión Administrativa "recorrieron patios, salas comunes y, también, despachos de senadores y diputados, varios de ellos de la oposición".

Fachada del Palacio Legislativo en día de lluvia en el barrio Aguada de la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El motivo que esgrimieron, dijo Bordaberry, fue "controlar el cumplimiento de la ley", y añadió que los funcionarios "no encontraron ninguna infracción".

"El despacho individual de un legislador no es un área común: es un espacio de trabajo exclusivo, donde se guardan documentos de investigaciones en curso, papeles con datos reservados, correspondencia y borradores que hacen a la tarea de representar a la ciudadanía. Entrar ahí, aunque sea solo para mirar, es entrar en la intimidad de ese trabajo", manifestó Bordaberry.