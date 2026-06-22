"Todavía no estamos en situación de brote": Lustemberg se refirió al aumento de casos de meningitis

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, señaló que desde la cartera se está haciendo un "especial seguimiento" a los casos de meningitis que se han registrado durante 2026. Según explicó la jerarca, en total se detectaron 15 casos en lo que va del año, entre los que se incluyen tres fallecimientos por la enfermedad.

"Estamos convocando a la ciudadanía. Es muy importante que los niños que nacieron a partir del primero de mayo de 2025 y también los que cumplieron once a partir de esa fecha, se vacunen", afirmó, y señaló que en la franja de los adolescentes mayores de 11 la cobertura alcanza el 66%.

"Esto es número mayor (de casos) que en 2025. Todavía no estamos en una situación de brote, pero si le estamos dando una vigilancia cercana. Por eso el país decidió incorporar esta vacuna de forma gratuita para estos grupos etarios correspondientes", agregó.

El pasado viernes un niño de cuatro años fue internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con el director del centro hospitalario, Gustavo Giachetto. El menor fue trasladado de urgencia desde Soriano hacia el hospital pediátrico en la capital.

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.