Niño de cuatro años internado con meningococo en el Pereira Rossell: fue trasladado desde Soriano

Un niño de cuatro años se encuentra internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con el director del centro hospitalario, Gustavo Giachetto.

El menor fue trasladado de urgencia desde Soriano hacia el hospital pediátrico en la capital.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su página web.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Salud Publica (MSP), ubicado en Av.18 de Julio y Eduardo Acevedo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20240321, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

Recomendaciones para prevenir infección de meningococo

"Dada la forma de transmisión de meningococo, para prevenir la meningitis y la enfermedad invasiva deben mantenerse los cuidados generales para la prevención de infecciones respiratorias", señala el MSP.

Estas son algunas recomendaciones: