Investigan el fallecimiento de un niño de seis años en escuela N°187 de Bella Italia: MSP activó protocolo

Un niño de seis años, estudiante de la Escuela N°187 del barrio Bella Italia, falleció este martes en el Hospital Pereira Rossell, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con Gabriela Salsamendi, directora de general de Educación Inicial y Primaria.

Personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) concurrió al centro durante la jornada del martes y mantuvo una reunión con los padres. El niño asistió a clase hasta el viernes y comenzó a presentar complicaciones durante el fin de semana. Según informaron a El País desde el hospital pediátrico, el menor murió de un "shock séptico" y se investiga si presentó un cuadro de meningitis.

Desde Salud Pública se aplicó el proceso de profilaxis —con medicación—, a los estudiantes y los docentes que estuvieron en contacto con el niño. Durante la jornada del jueves concurrirá al centro el programa de Escuelas Disfrutables, que trabajará tanto con los alumnos como con la comunidad educativa.

También asistirá la Dirección Sectorial de Salud, con el objetivo de evacuar las dudas que puedan presentar las familias de los estudiantes.

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

La meningitis, según el MSP, "se presenta con fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas o vómitos, manchas puntiformes en la piel (petequias), molestias frente a la luz (fotofobia), confusión o alteración de la conciencia, convulsiones entre otras.

En el caso de bebés lactantes, la enfermedad puede no presentarse a través de los síntomas clásicos sino manifestarse "por llanto difícil de consolar, irritabilidad o tendencia al sueño, rechazo del alimento y abultamiento de la fontanela anterior".

El MSP recomienda consultar al médico a tiempo, sin automedicarse, para poder simplificar la detección y diagnóstico de la enfermedad.

"Se exhorta a la población a hacer la consulta inmediata ante un cuadro febril de cualquier tipo, evitar deambular con síntomas respiratorios, especialmente si se convive o comparte con personas que tengan factores de riesgo, y a ventilar habitualmente los ambientes", puntualiza la cartera.

Recomendaciones para prevenir infección de meningococo

"Dada la forma de transmisión de meningococo, para prevenir la meningitis y la enfermedad invasiva deben mantenerse los cuidados generales para la prevención de infecciones respiratorias", señala el MSP.

Estas son algunas recomendaciones:

