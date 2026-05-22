Hombre murió de leptospirosis en Montevideo: cuáles son los síntomas de la enfermedad y cómo se contagia

El Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de un hombre por leptospirosis en el boletín epidemiológico que emite semanalmente la cartera. En 2026 se registraron diez casos confirmados de la enfermedad: tres en Montevideo, entre los que se encuentra el fallecido, dos en Salto, y uno en Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó.

Siete de esos casos requirieron internación para su tratamiento, según informó la cartera. Los contagiados, todos hombres, tienen entre los 21 y 68 años. En el documento elaborado por la cartera no se detalla más información acerca del paciente fallecido, más allá del dato de que vivía en Montevideo.

La leptospirosis es la zoonosis más frecuente en Uruguay y se transmite principalmente por la orina de los roedores. Puede contraerse tanto en ámbitos rurales como urbanos; las lluvias intensas, inundaciones y altas temperaturas crean el ambiente ideal para que la bacteria se disperse y aumenta el riesgo del contagio.

En los depósitos de empresas y supermercados, los roedores son un problema. Foto: Archivo El País.

Síntomas de la leptospirosis

Los síntomas iniciales de la leptospirosis incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general, lo que facilita la confusión con gripe, influenza o incluso covid. En su forma grave, puede derivar en meningitis, insuficiencia renal, hemorragias pulmonares o fallo multiorgánico.

El tratamiento temprano con antibióticos suele ser eficaz y reduce significativamente el riesgo de complicaciones. La clave está en la detección precoz.

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Cómo se transmite y quiénes están más expuestos

La leptospirosis es causada por una bacteria (Leptospira) cuyo principal reservorio son los roedores. Se elimina a través de la orina y puede permanecer en charcos, cañadas, tajamares o aguas recreativas. Aunque suele asociarse al ámbito rural, Montevideo es el departamento con más casos, incluso en barrios alejados de la actividad agropecuaria.

“En cualquier lugar de la ciudad hay ratas y ratones. Los reservorios están por todos lados, y eso facilita la transmisión”, explicó el veterinario Lorenzo Verger en una entrevista con El País publicada en 2025.

Entre 2010 y 2023, Montevideo registró 142 casos (con un promedio anual de 10,9), mientras que Flores tuvo la menor cantidad, con 11 (promedio de 0,8). Los especialistas advierten, además, que existe un importante subdiagnóstico.

En el medio rural, los bovinos son los principales sospechosos: pueden albergar la bacteria de forma crónica en sus riñones y eliminarla al ambiente a través de la orina. “Salpica e infecta al tambero”, señaló el especialista. Los jóvenes trabajadores rurales constituyen el grupo más expuesto. En las ciudades, en cambio, los perros funcionan como un vehículo frecuente: al olfatear o saltar en charcos contaminados, pueden transmitir el patógeno a sus dueños. Por esa vía, habitantes de asentamientos y clasificadores de residuos presentan una incidencia especialmente alta.