¿Qué es la meningitis? Síntomas de alerta, medidas de prevención y qué vacunas integran el esquema

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

"La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

La meningitis, según el MSP, "se presenta con fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas o vómitos, manchas puntiformes en la piel (petequias), molestias frente a la luz (fotofobia), confusión o alteración de la conciencia, convulsiones entre otras.

En el caso de bebés lactantes, la enfermedad puede no presentarse a través de los síntomas clásicos sino manifestarse "por llanto difícil de consolar, irritabilidad o tendencia al sueño, rechazo del alimento y abultamiento de la fontanela anterior".

El MSP recomienda consultar al médico a tiempo, sin automedicarse, para poder simplificar la detección y diagnóstico de la enfermedad.

"Se exhorta a la población a hacer la consulta inmediata ante un cuadro febril de cualquier tipo, evitar deambular con síntomas respiratorios, especialmente si se convive o comparte con personas que tengan factores de riesgo, y a ventilar habitualmente los ambientes", puntualiza la cartera.

Foto: Freepik.

Recomendaciones para prevenir infección de meningococo

"Dada la forma de transmisión de meningococo, para prevenir la meningitis y la enfermedad invasiva deben mantenerse los cuidados generales para la prevención de infecciones respiratorias", señala el MSP.

Estas son algunas recomendaciones:

Proteger la tos o estornudos.

Puede utilizarse tapabocas

Lavarse las manos frecuentemente

Evitar compartir vasos, botellas, cubiertos, toallas y otros objetos de uso personal.

Realizar ventilación de los ambientes diariamente

Evitar hacinamiento

Evitar humos de tabaco y otros

La vacuna antigripal reduce riesgo de adquirir infecciones bacterianas entre ellas enfermedad meningocócica.

Vacuna contra el meningococo en Uruguay

"La vacuna es una protección contra esta bacteria que produce una enfermedad potencialmente mortal y tiene un porcentaje de secuelas", expresó la ministra de salud, Cristina Lustemberg, en mayo de 2025 al anunciar que a partir de julio la vacuna contra el menigococo pasaría a estar disponible dentro del esquiema de vacunación.

Así, en Uruguay, desde julio de 2025 la vacuna contra el meningococo es gratuita para los menores de dos años y los adolescentes de entre 11 y 12 años.

Murió una niña de 5 años por meningitis

Una niña de 5 años murió este domingo 15 de marzo de meningitis, confirmó a El País la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Gabriela Salsamendi. La menor cursaba 1° en la escuela N° 182, en Flor de Maroñas, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya administró un tratamiento de quimioprofilaxis tanto a sus compañeros de clase como a la maestra.

La menor fue hospitalizada el sábado falleció en la tarde este domingo, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País. El tratamiento de profilaxis a sus contactos estrechos ya se aplicó sobre las 11:00 de la mañana del domingo.

Según detalló Salsamendi en diálogo con El País, la escuela permanecerá cerrada por luto este lunes y ya se prepara con el programa de Escuelas Disfrutables —integrado por equipos profesionales psicólogos y trabajadores sociales— un protocolo de acompañamiento a niños, maestras y familiares para enfrentar la tragedia.