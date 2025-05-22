Enfermedad meningocócica: los consejos de prevención y las dos vacunas que están disponibles en Uruguay

Redacción El País

Se entiende como enfermedad meningocócica a las infecciones causadas por la Neisseria meningitidis, que pueden presentarse en la forma de meningitis o meningococcemia, que es cuando la infección invade el torrente sanguíneo del paciente.

"La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señaló el Ministerio de Salud Pública en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

"En Uruguay se dispone de tratamientos antimicrobianos que permiten la buena evolución de esta enfermedad, aunque en algunas oportunidades se dan cuadros que evolucionan rápidamente a púrpura fulminante", agregó.

El MSP recomienda consultar al médico a tiempo, sin automedicarse, para poder simplificar la detección y diagnóstico de la enfermedad.

"Se exhorta a la población a hacer la consulta inmediata ante un cuadro febril de cualquier tipo, evitar deambular con síntomas respiratorios, especialmente si se convive o comparte con personas que tengan factores de riesgo, y a ventilar habitualmente los ambientes", puntualiza la cartera.

Las vacunas antimeningocócicas disponibles en Uruguay

En Uruguay hay dos vacunas antimeningocócicas disponibles: la Bexsero (GSK) y la Menactra (Sanofi-Pasteur). Estas vacunas no están incluidas en el Certificado Esquema de Vacunación, dado que la "situación empidiemólogica actual" no lo justifica, señala la cartera en su sitio web. Por lo tanto, la vacuna debe ser adquirida en forma particular por las personas, ya sea por su cuenta o a través de su prestador integral de salud.

Cada vacuna tiene una pauta distinta de administración.

