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Noticias de Meningitis en El País Uruguay

Pediatra

¿Qué es la meningitis? Síntomas de alerta, medidas de prevención y qué vacunas integran el esquema

El País
Salud
16/03/2026, 11:06
 · 
Por El País y Lorena Zeballos Báez
Vacuna contra el meningococo.

Un niño falleció en San Carlos por una presunta enfermedad meningocócica y el MSP activó protocolo

Daniela Calone
Salud
22/10/2025, 12:22
 · 
Por Daniela Calone
La niña estadounidense Eliana Nachem, tratada de su enfermedad ADA-SCID

El tratamiento experimental que salvó la vida de decenas niños con una enfermedad altamente letal

Lorena Zeballos Báez
Ciencia
16/10/2025, 15:07
 · 
Por Lorena Zeballos Báez
Vacuna contra el meningococo.

Se confirmó un caso de meningococo en una escuela en Shangrilá: las medidas que tomó Salud Pública

Daniela Calone
Salud
25/07/2025, 15:08
 · 
Por Daniela Calone
Bacterias.

¿Qué es la púrpura fulminante? Posible caso en Fray Bentos disparó investigación del MSP

Ismael Suárez
Salud
17/07/2025, 11:08
 · 
Por Ismael Suárez
Vacuna contra el meningococo.

Inició la campaña de vacunación contra meningococo: sepa quiénes pueden acceder a las dosis gratuitas

Agustín Magallanes
Salud
14/07/2025, 15:34
 · 
Por Agustín Magallanes
Vacuna contra el meningococo.

A mediados de julio inicia la vacunación contra meningococo, que comienza a estar incluida en el plan regular

Agustín Magallanes
Salud
01/07/2025, 13:27
 · 
Por Agustín Magallanes
Niño recibiendo una vacuna. Foto: AFP.

Desde julio la vacuna del meningococo será gratis: cómo acceder, para quiénes será y cuánto salía antes

Lorena Zeballos Báez
Salud
27/05/2025, 11:45
 · 
Por Lorena Zeballos Báez
Vacuna contra el meningococo.

Ministra lamentó muerte de un niño por meningococo y anunció que la vacuna se dará gratis a partir de julio

Daniela Calone
Salud
26/05/2025, 14:37
 · 
Por Daniela Calone
José Luis Satdjian.

Satdjian apunta contra MSP tras críticas al gobierno anterior por no haber comprado vacunas contra meningitis

Agustín Magallanes
Salud
25/05/2025, 04:20
 · 
Por Agustín Magallanes
Vacuna contra el meningococo.

MSP confirmó muerte de niño de 2 años por meningococo y adelantó la incorporación de la vacuna

Daniela Calone
Salud
23/05/2025, 17:44
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Por Daniela Calone
Niño recibe una vacuna. Foto: AFP.

Enfermedad meningocócica: los consejos de prevención y las dos vacunas que están disponibles en Uruguay

Agustina Pérez
Salud
22/05/2025, 15:11
 · 
Por Agustina Pérez
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