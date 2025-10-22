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El País Información Salud

Un niño falleció en San Carlos por una presunta enfermedad meningocócica y el MSP activó protocolo

La cartera espera el informe que confirme la causa de muerte. El niño acudía a la Escuela N° 80, que no cerró sus puertas pese a la preocupación de los padres.

22/10/2025, 12:22
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Vacuna contra el meningococo.
Vacuna contra el meningococo.
Foto: archivo.

Redacción El País
El Ministerio de Salud Pública (MSP) activó el protocolo de actuación ante el fallecimiento de un niño en San Carlos, Maldonado, por una presunta enfermedad meningocócica. Según informaron a El País fuentes del MSP, aún se aguarda por el informe que confirme la causa de muerte. No obstante, la cartera activó el protocolo.

El protocolo consiste en la identificación de los contactos cercanos al niño para mantener una vigilancia activa y la administración de quimioprofilaxis (medicación preventiva) a convivientes y a personas que hayan compartido un ambiente cerrado por al menos 4 horas dentro de los últimos 7 días con el menor.

El medio local FM Gente informó que el niño acudía a la Escuela N° 80 y que los padres de los alumnos manifestaron su preocupación al ver que el centro educativo permanece abierto.

Ya en otras oportunidades la cartera ha descartado el cierre de los centros educativos, ya que entienden que no hay evidencia científica que lo valide y es suficiente con ventilar e higienizar los ambientes.

¿Qué es la púrpura fulminante? Posible caso en Fray Bentos disparó investigación del MSP

Vacunación contra el meningococo

A mediados de julio comenzó la vacunación contra el meningococo en todo el país para ciertos grupos de edad. Se trata de dosis gratuitas, accesibles en todos los vacunatorios del país (públicos y privados), que pasan a integrar el esquema nacional de inmunización, tras una recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV).

"El nuevo plan se aplica solo a niñas y niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025, (en el caso de la vacuna MenB), o que cumplan 12 meses u 11 años desde julio de 2025 en el caso de MenACWXY", según detalla la cartera.

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). Su impacto genera graves consecuencias.

Fachada del Ministerio de Salud Pública. Foto: Fernando Ponzetto.
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