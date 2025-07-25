Se confirmó un caso de meningococo en una escuela en Shangrilá: las medidas que tomó Salud Pública

Redacción El País

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un caso de meningococo en un alumno de la escuela 217 ubicada en Shangrilá, por lo que activó el protocolo correspondiente.

Mónica Castro, la directora de Epidemiología del MSP, explicó que el protocolo se activó ni bien se sospechó del caso. Para esto, se hizo en primer lugar "un relevamiento de todos sus contactos intradomiciliarios" para saber si el niño acudía a algún centro deportivo o hacía alguna actividad fuera de la escuela.

"Se evalúan esos contactos y se hace una quimioprofilaxis, que es la administración de un antibiótico que previene, si hubo contacto, que pueda desarrollarse esta enfermedad en otras personas", explicó Castro en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Asimismo explicó que algunos síntomas a los que hay que prestar atención en estos casos son fiebre, malestar general, dolor de cabeza y la aparición de "algunos puntitos rojos en la piel". Por esto, se indicó a los padres de los alumnos que durante unos cuatro y cinco días tienen que estar atentos a estos posibles síntomas y consultar a su prestador de salud en caso de ser necesario.

La cartera descartó el cierre del centro educativo, ya que entienden que no hay evidencia científica que lo valide y es suficiente ventilar e higienizar los ambientes.

Vacunación contra el meningococo

A mediados de julio comenzó la vacunación contra el meningococo en todo el país para ciertos grupos de edad. Se trata de dosis gratuitas, accesibles en todos los vacunatorios del país (públicos y privados), que pasan a integrar el esquema nacional de inmunización, tras una recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV).

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). Su impacto genera graves consecuencias.

Algoritmo de elegibilidad para la vacuna Bexsero o MenB. Foto: MSP.