Niño de cinco años con meningitis sigue internado en CTI: evoluciona favorablemente y se activó protocolo

Un niño de cinco años de Durazno fue derivado al CTI de una mutualista de Canelones tras ser diagnosticado con meningitis. Si bien el jardín al que asiste el niño sigue abierto, se inició un tratamiento quimioprofiláctico a aquellos que tuvieron contacto con el menor o podrían haberlo tenido. En total, se administró medicación a unas 50 personas.

"Actualmente está evolucionando favorablemente. Tal vez esta noche lo desintuban, estamos esperanzados de que siga así", explicó Carlos Souza, director departamental de Salud, a Subrayado (Canal 10). El jerarca puntualizó que el niño, que fue diagnosticado con meningoencefalitis, fue atendido rápidamente y enviado a CTI para su tratamiento.

Niño siendo vacunado. Foto: EPA Images.

"El Ministerio de Salud Pública inició un protocolo de quimioprofilaxis a todas las personas que estuvieron con él: los docentes, la familia y los compañeritos de clase. En eso se trabajó lo más rápido posible y estamos a la espera de la evolución del niño", agregó.

A los padres de los niños que tuvieron contacto con el menor y a los docentes se les recomendó prestar atención a los síntomas característicos de esta enfermedad como fiebre, cefalea, intolerancia a luz, a los ruidos o vómitos. En caso de presentar alguno de esos síntomas, se les solicita concurrir a su centro de salud explicando que tuvieron contacto con el niño, para que el personal médico tome las medidas correspondientes.

Más allá de esto, Souza señaló que, por ahora, se trata de un "caso aislado". En el jardín al que asiste el niño las clases funcionan con normalidad y se llevaron adelante las medidas de limpieza y ventilación correspondientes.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

"La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

Recomendaciones para prevenir infección de meningococo

"Dada la forma de transmisión de meningococo, para prevenir la meningitis y la enfermedad invasiva deben mantenerse los cuidados generales para la prevención de infecciones respiratorias", señala el MSP.

Estas son algunas recomendaciones:

