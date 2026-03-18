Brote "sin precedentes" de meningitis en Reino Unido: hubo dos muertes e investigan 20 casos sospechosos

Las autoridades sanitarias del Reino Unido elevaron este miércoles a 20 el número de casos bajo investigación por un brote de meningitis, calificado como "sin precedentes". El foco infeccioso, centrado en el condado de Kent, en el sureste de Inglaterra, ya se cobró la vida de dos jóvenes: un estudiante universitario de 21 años y una adolescente de secundaria, de 18.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) confirmó que, hasta la tarde del 17 de marzo, existían nueve casos ratificados por laboratorio y otros 11 que permanecen bajo estricto análisis clínico.

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, advirtió ante el Parlamento que se trata de una "situación que evoluciona rápidamente" y que la mayoría de los afectados están vinculados a la Universidad de Kent, institución que alberga a unos 18.000 estudiantes. Las investigaciones preliminares asocian el origen de los contagios con una discoteca en la ciudad de Canterbury, lo que ha encendido las alarmas sobre la velocidad de propagación en entornos de alta concurrencia juvenil.

Discoteca vinculada a un reciente brote de meningitis en Canterbury, al sureste de Inglaterra CARLOS JASSO/AFP

La peligrosidad de la cepa detectada y los síntomas

De los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio, seis corresponden a la enfermedad meningocócica del grupo B. Según la UKHSA, esta cepa bacteriana es significativamente más letal y menos frecuente que la variante viral, afectando las membranas protectoras del cerebro y la médula espinal. Aunque el foco principal es en la universidad, las autoridades también investigan de forma paralela el caso de una bebé ingresada en Folkestone con la misma cepa, aunque inicialmente no parece haber una conexión directa con el brote de Canterbury.

Formas de contagio y medidas de prevención

El Ministerio de Sanidad enfatizó que la meningitis puede transmitirse a través del contacto estrecho y prolongado. Streeting detalló que compartir cigarrillos electrónicos, bebidas o los "besos prolongados" son factores de riesgo determinantes en este brote estudiantil.

Mientras varios jóvenes permanecen hospitalizados, las autoridades de salud pública han reforzado las medidas de control en los centros educativos del sureste de Inglaterra, instando a la población a vigilar síntomas como fiebre alta, rigidez en el cuello y sensibilidad a la luz.

Muerte de una niña en Uruguay por meningitis

Una niña de 5 años murió este domingo de meningitis, confirmó a El País la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Gabriela Salsamendi. La menor cursaba 1° en la escuela N° 182, en Flor de Maroñas, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya administró un tratamiento de quimioprofilaxis tanto a sus compañeros de clase como a la maestra.

Túnica blanca y moña azul en la vuelta a clases 2026 Foto: Leonardo Mainé.

La menor fue hospitalizada el sábado falleció en la tarde este domingo, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País. El tratamiento de profilaxis a sus contactos estrechos ya se aplicó sobre las 11:00 de la mañana del domingo.

Según detalló Salsamendi en diálogo con El País, la escuela permaneció cerrada por luto este lunes y ya se prepara con el programa de Escuelas Disfrutables —integrado por equipos profesionales psicólogos y trabajadores sociales— un protocolo de acompañamiento a niños, maestras y familiares para enfrentar la tragedia.

Con información de AFP