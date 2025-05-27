Desde julio la vacuna del meningococo será gratis: cómo acceder, para quiénes será y cuánto salía antes

Redacción El País

La vacuna contra el meningococo (bacteria que puede causar meningitis) será administrada de forma gratuita a niños de dos franjas etarias distintas a partir de julio, informó la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

La vacuna contra el meningococo será gratis para los menores de dos años y los adolescentes de entre 11 y 12 años. Al primer grupo se le suministrará una sola dosis y al segundo le corresponderán dos. Formará parte del esquema de vacunación, por lo que será de acceso extendido a todos los niños comprendidos en esas franjas etarias.

La ministra señaló en rueda de prensa este lunes que con esta incorporación de las vacunas "Uruguay revierte una inequidad muy importante", ya que su costo podía llegar a ascender a los $ 16.000 y solo algunas familias podían costearlo.

Cristina Lustemberg. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

En esta primera etapa, se prevé alcanzar alrededor de 136.000 niños, niñas y adolescentes con la vacunación gratuita, agregó la directora general de Salud, Fernanda Nozar.

"Se prioriza a los menores de cinco años, grupo donde la incidencia de la enfermedad es más alta y donde la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que también contribuye a evitar la circulación del meningococo en la población", apuntaron desde la cartera.

Recomendaciones para prevenir infección de meningococo

"La vacuna es una protección contra esta bacteria que produce una enfermedad potencialmente mortal y tiene un porcentaje de secuelas", insistió Lustemberg.

Se entiende como enfermedad meningocócica a las infecciones causadas por la Neisseria meningitidis, que pueden presentarse en la forma de meningitis o meningococcemia, que es cuando la infección invade el torrente sanguíneo del paciente.

"La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señaló el Ministerio de Salud Pública en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

Vacuna contra el meningococo.

"En Uruguay se dispone de tratamientos antimicrobianos que permiten la buena evolución de esta enfermedad, aunque en algunas oportunidades se dan cuadros que evolucionan rápidamente a púrpura fulminante", agregó.

El MSP recomienda consultar al médico a tiempo, sin automedicarse, para poder simplificar la detección y diagnóstico de la enfermedad.

"Se exhorta a la población a hacer la consulta inmediata ante un cuadro febril de cualquier tipo, evitar deambular con síntomas respiratorios, especialmente si se convive o comparte con personas que tengan factores de riesgo, y a ventilar habitualmente los ambientes", puntualiza la cartera.

Niño murió en Canelones por infección meningocócica

Un niño de dos años, que asistía a un CAIF de Canelones, falleció por una infección de meningococo. En rueda de prensa, Lustemberg lamentó el fallecimiento del menor y señaló que, en lo que va del año, no se ha dado el aumento de casos que sí tuvo lugar en 2024.

Pese a que la cartera aún no contaba con el resultado del cultivo para confirmar el diagnóstico del menor, "se actuó como si el caso estuviera confirmado, en resguardo de la salud de la comunidad".

En detalle, las acciones que adoptó el MSP fueron las siguientes:

