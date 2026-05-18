Una bebé de dos meses falleció por púrpura fulminante en Tacuarembó: llegó al hospital con fiebre muy alta

Una bebé de dos meses murió este sábado en el Hospital de Tacuarembó a raíz de un caso de púrpura fulminante. Según detalló la doctora Leymilena Jaime, la niña llegó al centro de salud con fiebre muy alta y el cuadro evolucionó rápidamente.

"Era una bebé con todos sus controles pediátricos al día. Se consulta en horas de la tarde por fiebre alta. Se le hizo la paraclínica correspondiente, evidenciamos glóbulos blancos muy bajos, que ya es un signo de infección", relató en diálogo con Radio Montecarlo

"La bebé ingresó al CTI y allí se descompensa muy rápidamente. Ahí están la salida de esas lesiones purpureas en piel, que son características del meningococo. A pesar de los esfuerzos médicos la bebé lamentablemente fallece", agregó.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

"La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública en su página web.

Vacuna contra el meningococo.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

Recomendaciones para prevenir infección de meningococo

"Dada la forma de transmisión de meningococo, para prevenir la meningitis y la enfermedad invasiva deben mantenerse los cuidados generales para la prevención de infecciones respiratorias", señala el MSP.

Estas son algunas recomendaciones: