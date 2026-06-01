Alta médica para Benjamín, el niño que resultó herido luego de que camión derribara una columna en Lagomar

Este lunes será dado de alta Benjamin, un niño de nueve años que el pasado miércoles 20 de mayo fue hospitalizado junto a su hermano tras la caída de una columna embestida por un camión en Lagomar, según informó a El País el abogado de los padres de los menores, Rafael Silva.

Como consecuencia del accidente, Benjamín perdió el bazo y sufrió una fractura expuesta en el muslo, informaron en el programa Arriba Gente (Canal 10) y confirmó a El País María Pereira, madre de los niños. Su hermano, Mateo, de siete años fue dado de alta al día siguiente del siniestro.

El accidente ocurrió en Av. Giannattasio y Buenos Aires. Según detalló a El País una vecina que presenció el siniestro, un camión con zorra que se dirigía de este a oeste por Giannattasio giró hacia el sur y al intentar entrar por la calle paralela embistió una columna de alumbrado público, la derribó y esta cayó sobre un puesto de reparación de bicicletas en el que trabajaba su padre y donde se encontraban los dos niños.

Columna cayó sobre puesto de reparación de bicicletas Foto: captura de video/Telenoche

Familia pide colaboración

La familia está constituida por la pareja y tres hijos, los dos niños de 7 y 9 años y un bebé. Para ayudarlos con los gastos, las madres de la escuela a la que ocurren los niños compartieron la cuenta Mi Dinero de Pereira: N° 1945511.

"Nosotros no pedimos dinero, las mamás de la escuela hicieron de corazón el afiche", resaltó la mamá del menor internado y aclaró que toda colaboración sirve: "Igual un alimento, porque nos quedamos sin la fuente de trabajo".

Piden colaboración para ayudar a familia de niños heridos en accidente de Lagomar Foto: difusión

El relato del padre de los menores

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el padre de los niños, Enrique, contó que ese miércoles 20 de mayo la madre de los niños tenía que llevar a su hijo de un año a un consulta al otorrinolaringólogo en el Hospital Pereira Rossell y no podía ir a buscar a los mayores a la escuela, por lo que el padre los debía llevar para el puesto de reparación de bicicletas.

"Me fui un poco obligado sin saber lo que me iba a pasar en el camino", afirmó Enrique. Benjamín, el mayor, no quería ir porque el tiempo estaba inestable. El padre, tampoco quería salir a trabajar, pero necesitaba el dinero para pagar cuentas.

Enrique es el padre de Mateo y Benjamín, los niños de 7 y 9 años que resultaron heridos en Lagomar. Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).

Cuando llegaron, Mateo, el menor, se bajó a ayudarlo a armar el puesto, mientras Benjamín se quedó en el motocarro jugando con el celular. Como hacía frío, a los pocos minutos , Mateo se sumó a su hermano y ambos quedaron adentro.

En un momento, pasó un camión y Enrique bajó la mirada mientras acomodaba sus cosas, cuando sintió "un golpe". "El camionero había hecho una mala maniobra y la zorra golpeó y tiró la columna sobre el motocarro" en el que estaban sus hijos, expresó.