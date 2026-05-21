"Corrí a salvar a mis niños": el duro relato del padre de los pequeños heridos por caída de columna en Lagomar

Enrique es el padre de Mateo y Benjamín, los niños de 7 y 9 años que resultaron heridos en Lagomar, luego de que este miércoles a mediodía un camión tiró una columna de alumbrado público que les cayó encima cuando estaban en un puesto de reparación de bicicletas en avenida Giannattasio y Buenos Aires.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el hombre contó que este miércoles la madre de los niños tenía que llevar a su hijo de un año a un consulta al otorrinolaringólogo en el Hospital Pereira Rossell y no podía ir a buscar a los mayores a la escuela, por lo que el padre los debía llevar para el puesto de reparación de bicicletas.

"Me fui un poco obligado sin saber lo que me iba a pasar en el camino", afirmó Enrique. Benjamín, el mayor, no quería ir porque el tiempo estaba inestable. El padre, tampoco quería salir a trabajar, pero necesitaba el dinero para pagar cuentas.

Cuando llegaron, Mateo, el menor, se bajó a ayudarlo a armar el puesto, mientras Benjamín se quedó en el motocarro jugando con el celular. Como hacía frío, a los pocos minutos , Mateo se sumó a su hermano y ambos quedaron adentro.

En un momento, pasó un camión y Enrique bajó la mirada mientras acomodaba sus cosas, cuando sintió "un golpe". "El camionero había hecho una mala maniobra y la zorra golpeó y tiró la columna sobre el motocarro" en el que estaban sus hijos, expresó.

Siniestro en Lagomar Foto: Teledía

"Corrí a salvar a mis niños"

"Yo corrí a salvar a mis niños", relató. Enrique contó que Mateo salió por un hueco de la carrocería con dolores en el cuerpo, pero Benjamín se llevó la peor parte. La caída de la columna le provocó un corte profundo en el muslo izquierdo y el niño acusaba dolores en la zona de las costillas.

Para ayudarlos con los gastos, las madres de la escuela a la que ocurren los niños compartieron la cuenta Mi Dinero de Pereira: N° 1945511.

"Nosotros no pedimos dinero, las mamás de la escuela hicieron de corazón el afiche", resaltó la mamá del menor internado y aclaró que toda colaboración sirve: "Igual un alimento, porque nos quedamos sin la fuente de trabajo".

Piden colaboración para ayudar a familia de niños heridos en accidente de Lagomar Foto: difusión

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro ocurrió en Av. Giannattasio y Buenos Aires. Según detalló a El País una vecina que presenció el siniestro, un camión con zorra que se dirigía de este a oeste por Giannattasio giró hacia el sur y al intentar entrar por la calle paralela embistió una columna de alumbrado público, la derribó y esta cayó sobre un puesto de reparación de bicicletas.

En el puesto se encontraban un hombre y sus hijos, de 7 y 9 años, informó Teledía (Canal 4). El hombre sufrió heridas leves, mientras que los niños fueros hospitalizados: uno por lesiones leves y el otro por una fractura expuesta.

En el lugar trabajó la Policía.