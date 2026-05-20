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El País Información Policiales

Dos niños fueron hospitalizados tras caída de una columna embestida por un camión en Lagomar

En el puesto, ubicado en Av. Giannattasio y Buenos Aires, había un hombre y sus dos hijos, de 7 y 9 años. Los menores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pereira Rossell.

El País
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20/05/2026, 14:41
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Columna cayó sobre puesto de reparación de bicicletas
Columna cayó sobre puesto de reparación de bicicletas
Foto: captura de video/Teledía

Dos niños, de 7 y 9 años, fueron hospitalizados este miércoles al mediodía luego de que un camión embistiera una columna y esta cayera en el lugar donde se encontraban junto a su padre, en Lagomar, Ciudad de la Costa (Canelones). Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones confirmaron a El País que nos niños fueron derivados al Hospital Pereira Rossell.

El siniestro ocurrió en Av. Giannattasio y Buenos Aires. Según detalló a El País una vecina que presenció el siniestro, un camión con zorra que se dirigía de este a oeste por Giannattasio giró hacia el sur y al intentar entrar por la calle paralela embistió una columna de alumbrado público, la derribó y esta cayó sobre un puesto de reparación de bicicletas.

Siniestro en Lagomar
Siniestro en Lagomar
Foto: Teledía

En el puesto se encontraban un hombre y sus hijos, de 7 y 9 años, informó Teledía (Canal 4). El hombre sufrió heridas leves, mientras que los niños fueros hospitalizados: uno por lesiones leves y el otro por una fractura expuesta de rodilla.

En el lugar trabajó la Policía. La Paralela Sur entre Av. Del Canal y Buenos Aires permanece obstruida.

Policía logró detener al hombre investigado por varios delitos sexuales que operaba en la zona del Prado

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