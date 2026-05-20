Policía logró detener al hombre investigado por varios delitos sexuales que operaba en la zona del Prado

La Policía logró detener este miércoles al hombre investigado por varios delitos sexuales que frecuentaba la zona del Prado. El individuo, que era buscado desde hace días, había sido identificado este martes por la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según informó en primera instancia Subrayado y confirmó El País con fuentes de la jefatura capitalina, el hombre fue detenido en jurisdicción de la Seccional 5ta.

Días atrás, el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de dicha jefatura había solicitado colaboración de la población para identificar al individuo que aparecía en una fotografía difundida por el Ministerio del Interior. Según informó la cartera, se trata de un hombre que circulaba por los alrededores de la zona del Prado.

El pedido fue realizado a través de una publicación oficial del Ministerio del Interior, donde se incluyó una imagen del hombre y se exhortó a la ciudadanía a aportar información de forma reservada.

Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía. Foto: Ministerio del Interior.

Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El País, el hombre cuenta con nueve antecedentes penales: rapiña, abuso, hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión, ya que se fugó de la cárcel de Durazno. Además, solía dormir en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).