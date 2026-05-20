Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Policía logró detener al hombre investigado por varios delitos sexuales que operaba en la zona del Prado

El individuo cuenta con varios antecedentes penales, incluendo rapiña, lesiones personales y autoevasión, ya que se fugó de la cárcel de Durazno. Solía frecuentar refugios del Mides.

El País
El País
20/05/2026, 13:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía
Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales.
Foto: Ministerio del Interior.

La Policía logró detener este miércoles al hombre investigado por varios delitos sexuales que frecuentaba la zona del Prado. El individuo, que era buscado desde hace días, había sido identificado este martes por la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según informó en primera instancia Subrayado y confirmó El País con fuentes de la jefatura capitalina, el hombre fue detenido en jurisdicción de la Seccional 5ta.

Días atrás, el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de dicha jefatura había solicitado colaboración de la población para identificar al individuo que aparecía en una fotografía difundida por el Ministerio del Interior. Según informó la cartera, se trata de un hombre que circulaba por los alrededores de la zona del Prado.

El pedido fue realizado a través de una publicación oficial del Ministerio del Interior, donde se incluyó una imagen del hombre y se exhortó a la ciudadanía a aportar información de forma reservada.

Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía
Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía.
Foto: Ministerio del Interior.

Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El País, el hombre cuenta con nueve antecedentes penales: rapiña, abuso, hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión, ya que se fugó de la cárcel de Durazno. Además, solía dormir en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

PradoMinisterio del Interior

Te puede interesar