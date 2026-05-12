Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía: tiene 50 años y frecuenta la zona del Prado
Las autoridades indicaron que cualquier dato que permita establecer su identidad puede resultar relevante para el avance de las actuaciones policiales.
El Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Montevideo solicitó la colaboración de la población para identificar a un hombre que aparece en una fotografía difundida por el Ministerio del Interior, en el marco de diversas investigaciones que se encuentran en curso.
Según informó la cartera, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años que frecuenta la zona del barrio Prado, en Montevideo.
Las autoridades indicaron que cualquier dato que permita establecer su identidad puede resultar relevante para el avance de las actuaciones policiales.
El pedido fue realizado a través de una publicación oficial del Ministerio del Interior, donde se incluyó una imagen del hombre y se exhortó a la ciudadanía a aportar información de forma reservada.
Para brindar datos, la Policía habilitó la línea telefónica 2030 2781 y el correo electrónico dpto-inv-delitossexuales@minterior.gub.uy.
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