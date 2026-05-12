Violenta pelea en Carmelo: un hombre sufrió heridas en sus pulmones luego de ser atacado con un destornillador

La Jefatura de Policía de Colonia informó este martes sobre una riña ocurrida la noche del pasado domingo en Carmelo, cuando un hombre agredió a otro usando un destornillador.

El hecho se registró en la calle Isidoro Rodríguez y Paseo de los Argentinos. De acuerdo a los testimonios de los vecinos del la zona recabados por la Policía, los dos individuos comenzaron una pelea a golpes de puño, que escaló cuando uno de ellos atacó a otro utilizando la mencionada herramienta.

El hombre lesionado se encuentra en un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente, ya que las heridas recibidas alcanzaron los pulmones.

Personal de Investigaciones de la Zona Operacional III del departamento está trabajando en el esclarecimiento del ataque. Por su parte, la Fiscalía Letrada de Carmelo, a la que se le asignó el caso, se encuentra realizando pericias y actuaciones para determinar responsabilidades del hecho.

Adolescente fue responsabilizado por amenaza de tiroteo a liceo de Colonia: encontraron armas en su casa

Un adolescente de 13 años deberá cumplir cuatro meses de medidas socioeducativas orientadas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) luego de que amenazara con hacer un tiroteo en su liceo del departamento de Colonia y la Policía encontrara varias armas de fuego en su casa.

Según informó la jefatura departamental el miércoles de la semana pasada, la investigación comenzó el 18 de abril luego de que apareciera una amenaza de tiroteo escrita en el baño del liceo de Rosario, Colonia. Luego, comenzaron a circular fotos a través de WhatsApp en los que se veía a un joven posando junto a varias armas de fuego.

Operativo policial. Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País

La Policía logró identificar al adolescente que aparecía en las fotos e inspeccionó su casa, en la que se incautaron dos escopetas, tres chumberas y varios tipos de municiones. Según confirmó El País con fuentes policiales, las armas pertenecían a la pareja de la madre del menor.

El menor fue llevado ante la Justicia departamental, que lo encontró culpable de "una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de violencia privada en calidad de autor". Por este delito deberá cumplir cuatro meses de medidas socioeducativas bajo la orientación del INAU y prestar servicios comunitarios por dos horas semanales durante el plazo de 30 días.