Se entregó en Lavalleja el joven que era buscado por la Policia por homicidio ocurrido en Pan de Azúcar

Se entregó este martes a las autoridades policiales Agustín Fernández Reyes, un joven de 20 años que se encontraba requerido por un homicidio ocurrido el pasado sábado en la localidad de Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado.

De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernández Reyes se presentó sobre las 10:45 horas en la seccional 1era de Lavalleja, en la ciudad de Minas. Posteriormente, el individuo fue trasladado desde allí hasta la Fiscalía de 2do Turno del departamento de Maldonado.

Fernanández Reyes se entregó luego de que el pasado lunes, el Ministerio del Interior solicitara colaboración a la población para dar con este joven vinculado a una balacera en la calle Félix de Lizarza.

Los detalles del ataque a tiros en Pan de Azúcar

Tal como informara El País el pasado sábado, en la madrugada de esa jornada tuvo lugar un homicidio en la localidad fernandina. Información primaria de la Policía en base al testimonio de testigos indica que una discusión terminó en un ataque a tiros que mató a un hombre de 30 años y dejó herido a otro.

Según el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado, un llamado al servicio de emergencias 911 a las 2:00 de la madrugada advertía por una persona herida en la vía pública, en la calle Félix de Lizarza.

Personal policial concurrió a la zona junto a una ambulancia, pero al arribar se supo que la víctima ya había sido trasladada a un hospital por un particular que también había sido herido en el ataque.

Desde el centro asistencial informaron luego que la víctima trasladada había fallecido a consecuencia de un disparo en el pecho. Se constató que tenía antecedentes penales. El otro lesionado sufrió una herida por el roce de una bala, pero la lastimadura no reviste gravedad.

Patrullero de Maldonado en Pinares

Ricardo Figueredo.

El medio local Cadena del Mar publicó un video del suceso en Félix de Lizarza, donde puede verse que el crimen ocurrió en una zona en la que había varias personas y sonaba música. El registro fílmico lo hizo alguien que se encontraba en la zona, frente a la plaza 19 de Abril. En las imágenes se ve cómo el asesino dispara tres veces, mientras persigue a la víctima, ambos corriendo. La víctima intentó esconderse detrás de un auto, pero no evitó que el ataque continuara.