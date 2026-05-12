La historia de Drago, el perro que descubrió 118 kilos de pasta base y está "en el auge de su trabajo"

Drago, un perro de cuatro años, fue clave para la incautación que informó el pasado sábado el Ministerio del Interior: 118 de kilos de pasta base que se transportaban en una camioneta Audi Q7 de matrícula paraguaya que había ingresado a Uruguay por Salto. Fue detenida en la ruta 1, a la altura de Santiago Vázquez, y el trabajo del pastor belga malinois permitió el hallazgo.

El Ministerio del Interior informó de un operativo de control realizado en ruta 1, realizado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, "en el marco de la estrategia nacional de control y prevención en rutas nacionales". Se logró interceptar a una camioneta matriculada en Paraguay "que transportaba 111 ladrillos de pasta base de cocaína equivalentes a más de 790.000 dosis, con un valor aproximado de un millón de dólares en el mercado local".

Se trata de una camioneta tipo SUV de la marca Audi, considerada de alta gama. La Policía detuvo su marcha y comenzó una inspección que logró detectar "una anomalía en el piso", motivo por el cual se convocó al trabajo a Drago, quien confirmó la presencia de drogas.

Por este motivo se coordinó con la Dirección Nacional de Aduanas y Prefectura Nacional Naval para trasladar el vehículo al Puerto de Montevideo, donde se revisó en un escáner. Allí, indica el comunicado del ministerio, "se obtuvieron imágenes claras que evidenciaban la presencia de envoltorios con forma de ladrillo ocultos en el piso del vehículo".

Escaneo de un auto detenido en la ruta 1 por sospecha de que trasladaba drogas. Foto: Ministerio del Interior

Así las cosas, fueron detenidos un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos paraguayos. Además del vehículo y los 111 envoltorios de droga (118,5 kilos) se incautaron dos teléfonos celulares marcha iPhone, uno modelo 13 y otro 16 plus. También se incautó otro móvil, documentación y US$ 721.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno, que ante el Poder Judicial logró una condena para ambos por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravado, en las modalidades de importación y transporte. La pena será de cinco años de penitenciaría. La pena se dispuso tras un acuerdo de proceso abreviado.

Perro K9 junto a la incautación de pasta base durante un operativo policial en ruta 1. Foto: Ministerio del Interior

El perro policía que fue clave en la incautación de droga

El ministerio contó este martes la historia de este animal, quien tiene cuatro años e integra la cuarta generación de perros detectores de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Drago "detectó el olor característico de sustancias estupefacientes y efectuó una indicación pasiva, sentándose sobre el lugar exacto donde se encontraba oculto el cargamento", dice el escrito.

"Su entrenamiento comenzó cuando tenía apenas 45 días de vida y se extendió durante un año y medio, hasta completar su fase preoperativa. El proceso de formación incluye una etapa inicial denominada habituación, en la que el animal es expuesto a diferentes escenarios operativos, como controles de ruta, requisas en cárceles, allanamientos, inspecciones en terminales de pasajeros, aeropuertos y búsqueda de encomiendas", añade el texto, que señala que estos perros "son entrenados utilizando pseudosustancias, compuestos sintéticos que simulan el olor de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y MDMA, permitiendo que desarrollen la capacidad de identificar distintos tipos".

Drago, el perro que detectó pasta base en una camioneta de matrícula paraguaya. Foto: Ministerio del Interior

"Además de la obediencia y disciplina, los instructores destacan que una de las principales cualidades para seleccionar a estos animales es su obsesión por el juego y el juguete, así como su intensidad para la búsqueda, resistencia física y temperamento", apunta la descripción del ministerio.

Según el escrito, Drago "ha tenido múltiples actuaciones positivas e incautaciones en lo que va de su servicio", lo que lo convierte en "una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico". El adiestrador que está junto a él en el video publicado afirmó que Drago "es un muy buen perro" y atraviesa en este momento "el auge de su trabajo".