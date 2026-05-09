Policía detuvo una camioneta de alta gama e incautó 118 kilos de pasta base: dos paraguayos fueron a la cárcel

El Ministerio del Interior informó de un operativo de control realizado en ruta 1 que terminó con una pareja de paraguayos en prisión y la incautación de 118 kilos de pasta base. El hallazgo ocurrió cerca del cruce con Cam. Gral. Escuela Basilio Muñoz, en las inmediaciones de Santiago Vázquez, en el oeste de Montevideo.

El comunicado del ministerio indica que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, "en el marco de la estrategia nacional de control y prevención en rutas nacionales, logró interceptar a una camioneta matriculada en Paraguay que transportaba 111 ladrillos de pasta base de cocaína equivalentes a más de 790.000 dosis, con un valor aproximado de un millón de dólares en el mercado local".

Se trata de una camioneta tipo SUV de la marca Audi, modelo Q7, considerado de alta gama. La Policía detuvo su marcha y comenzó una inspección que logró detectar "una anomalía en el piso", motivo por el cual se convocó al trabajo a los perros K9, quienes confirmaron la presencia de drogas.

Por este motivo se coordinó con la Dirección Nacional de Aduanas y Prefectura Nacional Naval para trasladar el vehículo al Puerto de Montevideo, donde se revisó en un escáner. Allí, indica el comunicado del ministerio, "se obtuvieron imágenes claras que evidenciaban la presencia de envoltorios con forma de ladrillo ocultos en el piso del vehículo".

Escaneo de un auto detenido en la ruta 1 por sospecha de que trasladaba drogas. Foto: Ministerio del Interior

Así las cosas, fueron detenidos un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos paraguayos. Además del vehículo y los 111 envoltorios de droga (118,5 kilos) se incautaron dos teléfonos celulares marcha iPhone, uno modelo 13 y otro 16 plus. También se incautó otro móvil, documentación y US$ 721.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno, que ante el Poder Judicial logró una condena para ambos por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravado, en las modalidades de importación y transporte. La pena será de cinco años de penitenciaría.

Perro K9 junto a la incautación de pasta base durante un operativo policial en ruta 1. Foto: Ministerio del Interior