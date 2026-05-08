Policía de Maldonado pide colaboración para ubicar a un ciudadano ruso: se fue del hospital sin el alta médica

Andrei Popovich tiene 66 años y se domicilia en la ciudad de Piriápolis. Había sido internado hace una semana por una afección cardíaca.

Andrei Popovich, ciudadano ruso de 66 años que se encuentra ausente desde este viernes 8 de mayo de 2026.
Foto: Jefatura de Policía de Maldonado.

La Jefatura de Policía de Maldonado pide colaboración a la población para ubicar a un ciudadano ruso residente en Uruguay, que fue visto por última vez a las 06:00 horas de este viernes 8 de mayo. El hombre, llamado Andrei Popovich, se retiró del Hospital de Maldonado sin recibir el alta médica.

Al momento de ausentarse, el hombre vestía buzo amarillo de manga corta, pantalón gris y llevaba de calzado unas Crocs de color negro. El ciudadano tiene 66 años y se domicilia en la ciudad de Piriápolis. Había sido internado hace una semana por una afección cardíaca, reportó Telemundo (Canal 12).

La Policía señala que ante cualquier información sobre su paradero se comunica al 911 a través de llamada gratuita, que está disponible las 24 horas.

También puede llamarse al teléfono de Personas Ausentes (20304638), enviar un correo electrónico a personasausentes@minterior.gub.uy o dirigirse presencialmente a la seccional policial más cercana.

