Policía de Maldonado pide colaboración para ubicar a un ciudadano ruso: se fue del hospital sin el alta médica
Andrei Popovich tiene 66 años y se domicilia en la ciudad de Piriápolis. Había sido internado hace una semana por una afección cardíaca.
La Jefatura de Policía de Maldonado pide colaboración a la población para ubicar a un ciudadano ruso residente en Uruguay, que fue visto por última vez a las 06:00 horas de este viernes 8 de mayo. El hombre, llamado Andrei Popovich, se retiró del Hospital de Maldonado sin recibir el alta médica.
Al momento de ausentarse, el hombre vestía buzo amarillo de manga corta, pantalón gris y llevaba de calzado unas Crocs de color negro. El ciudadano tiene 66 años y se domicilia en la ciudad de Piriápolis. Había sido internado hace una semana por una afección cardíaca, reportó Telemundo (Canal 12).
La Policía señala que ante cualquier información sobre su paradero se comunica al 911 a través de llamada gratuita, que está disponible las 24 horas.
También puede llamarse al teléfono de Personas Ausentes (20304638), enviar un correo electrónico a personasausentes@minterior.gub.uy o dirigirse presencialmente a la seccional policial más cercana.
-
Negro dijo que "en pocas horas" se identificará a los responsables del ataque en que balearon a un bebé
Nuevo siniestro de tránsito en rambla de Punta Gorda: auto invadió senda contraria y chocó frontalmente a otro
Dos camiones volcados en las rutas: un conductor hospitalizado y otro con espirometría positiva
Balearon a un bebé de seis meses en Malvín Norte: tiene un proyectil alojado en el cráneo y está grave
¿Encontraste un error?