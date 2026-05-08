Negro dijo que "en pocas horas" se identificará a los responsables del ataque en que balearon a un bebé
El ministro del Interior calificó el hecho como "aberrante y trágico". Destacó que la investigación "viene bastante avanzada" y que la Policía actúa "rapidamente".
El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió esta jornada al bebé de seis meses que fue baleado en Malvín Norte. La menor, tiene un proyectil alojado en su cráneo y está en estado grave en el Pereira Rossell. El ataque a balazos se registró en la noche del jueves en un pasaje del mencionado barrio.
Negro dijo que la investigación sobre el crimen "viene bastante avanzada" y que la Policía actúa "rapidamente" en estas circunstancias, a las que calificó como "dramáticas".
"Lamentablemente, hace pocos días tuvimos una noticia parecida, pero lo bueno a destacar es la actividad policial inmediata, que tanto en el caso anterior como en este, en pocas horas ya tiene una noción bastante cercana a la identificación de los responsables de estos trágicos y dramáticos hechos", manifestó el secretario de Estado.
Añadió que confía en que el trabajo de la Policía, en pocas horas, "determine la autoría de este aberrante episodio".
Qué se sabe hasta ahora del crimen al bebé
Durante la noche de este jueves, se registró en un pasaje del barrio Malvín Norte un ataque a balazos en la que resultó herido de gravedad el bebé.
La Jefatura de Policía de Montevideo indicó que el menor resultó herido de arma de fuego y que, tras su traslado al Hospital Pereira Rossell, fue asistido por un médico que diagnosticó que tenía un "proyectil alojado" dentro de la cabeza y que le había provocado una "lesión intercraneana", lo por cual permanecía en estado grave y que sería tratado por un neurocirujano.
La Policía supo de la situación porque cerca de las 22:00 un patrullero se encontraba en la zona haciendo una recorrida por Mataojo y Juan Dobrich cuando los funcionarios escucharon disparos de arma de fuego.
Instantes más tarde, ya en Dobrich y la calle 125, una mujer de 22 años denunció que su hijo de seis meses había resultado herido. La Policía trabajó en la zona y encontró ocho vainas calibre 9 mm.
La Policía Científica realizó un relevamiento y la Fiscalía ya está al mando de la investigación que intentará determinar quiénes fueron los responsables del tiroteo.
