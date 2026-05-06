Balaceras en la noche: dos hombres de 33 y 25 años fueron asesinados y otro de 42 resultó herido

La Jefatura de Policía de Canelones informó de un homicidio en Barrios Blancos durante una balacera en la que también resultó herida otra persona. La víctima mortal era un joven de 25 años sin antecedentes penales, mientras que el hombre que se lastimó pero salvó su vida tiene 42 y sí tiene antecedentes, el último de 2021 por un delito de rapiña.

La Policía concurrió a la zona alertada por un herido de arma de fuego en Joaquín Suárez y La Paz. Primero encontró al herido de 42 años en La Paz y Ventura, a una cuadra de distancia. Tenía sangrado en el rostro y fue trasladado al Hospital de Pando, donde a las 3:00 de la madrugada le dieron el alta.

Más tarde la Policía recibió una comunicación acerca de una segunda víctima del ataque, quien yacía en una vivienda precaria de la calle Joaquín Suárez. Lo encontraron con un impacto de bala en el cráneo. También lo trasladaron a un sanatorio, pero allí constataron su fallecimiento.

La Policía, según consta en el parte, incautó un teléfono celular, "entre otras evidencias para su peritaje". Ahora la investigación continúa para intentar dar con el responsable del crimen. La Fiscalía ya está al mando de la operativa.

En tanto, durante la madrugada hubo otro homicidio, en este caso en Montevideo. Ocurrió en la zona de Matilde Pacheco y un pasaje que es continuación de Curupu, en Piedras Blancas. Al lastimado lo trasladaron particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde ya ingresó en estado grave. Los médicos dispusieron que fuera llevado al Hospital Maciel, donde no pudieron salvarlo.

La víctima, de 33 años y sin antecedentes penales, fue diagnosticado con una herida de arma de fuego el cráneo, con orificio de entrada y de salida.

La Policía Científica concurrió a la escena del crimen y encontró 37 vainas. La investigación continuará a cargo del Departamento de Homicidios.

Camionetas de la Policía durante un operativo. Foto: Fernando Ponzetto

Siniestro de tránsito con niño de 8 años fallecido: su padre quedó detenido tras dar positivo en espirometría

Por otro lado, permanece detenido el padre del niño de ocho años que falleció este martes en un siniestro de tránsito en Paysandú. Ambos circulaban en un auto por la calle Independencia cuando, a la altura de un puente sobre el arroyo Sacra, el vehículo volcó.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el conductor se sometió a una espirometría cuyo resultado fue positivo. Aún se aguardan los resultados de diversas pericias que determinarán, por ejemplo, si el niño llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al menor fuera del vehículo, inconsciente, ya que había salido despedido. El padre, de 44 años, también presentaba lesiones visibles. Al arribar el personal médico, se constató el fallecimiento del niño, mientras que el conductor fue trasladado a un centro asistencial.

El caso quedó en manos de Fiscalía, que trabaja en la recolección de pruebas. El hombre permanece detenido y será conducido a declarar en las próximas horas.

Se desprendió el tráiler de una camioneta e impactó contra un ciclista, que murió en el lugar

Por otro lado, Policía Caminera informó de dos siniestros de tránsito fatales este martes en rutas de Uruguay. Sobre las 18:00, a la altura del kilómetro 10 de la ruta 44, el tráiler que iba enganchado a una camioneta se desprendió e impactó contra un ciclista, que murió en el lugar.

Camioneta a la que se le desprendió el tráiler y provocó la muerte de un ciclista. Foto: Policía Caminera

Más tarde, sobre las 18:00, a la altura del kilómetro 15 de la ruta 8, en Montevideo, al sur del cruce con la ruta 102, un camión que iba por Camino Miguel Estévez e intentó ingresar a la carretera chocó contra una moto. Como consecuencia, murió la conductora del birrodado.

Por otro lado, pasadas las 22:00, sobre el kilómetro 171 de la ruta 14, un camión que iba desde Libertad hacia el departamento de Durazno despistó y volcó, y quedó en una posición que obstruía ambas sendas de circulación. El único ocupante del vehículo resultó ileso.