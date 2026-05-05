Conmoción en Brasil por ataque a tiros en una escuela: menor de 13 años mató a dos mujeres y fue detenido

Un adolescente abrió fuego este martes en una escuela en el noroeste de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a un alumno, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió por la tarde en una escuela de Rio Branco, capital del estado de Acre, y un menor de 13 años fue detenido por la policía, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

También fue detenido el "responsable legal" del adolescente y propietario del arma de fuego usada en el ataque. Los heridos fueron trasladados a un hospital.

Eduardo Rodrigues Cavalcante, que trabaja como recepcionista en el hotel Inácio Palace, adyacente a la escuela, contó a la AFP que cuando comenzó el ataque algunos alumnos intentaron saltar un muro que separa la escuela del hotel.

Un estudiante entró armado a una escuela en Brasil, mató a dos empleados y dejó varios compañeros heridos. Foto: Google Maps.

"Solo que el muro tiene seis metros, y apenas uno logró saltar. Saltó y se refugió aquí en el hotel, estaba todo rasguñado. El resto de la gente quedó en el tejado de la escuela intentando huir", relató telefónicamente el trabajador de 19 años.

Agregó que oyó "los tiros y muchos gritos".

Imágenes divulgadas por un medio local mostraron a una mujer siendo evacuada en una camilla, así como escenas de desconsuelo de personas llorando y abrazándose afuera de la escuela, donde fue desplegada la policía.

Aún se desconoce cómo ocurrieron los hechos. La Policía Civil de Acre abrió una investigación para esclarecer los motivos y establecer responsabilidades.

Clases suspendidas

"Ante la tragedia, el Estado manifiesta su profunda solidaridad a las familias de las víctimas, a la comunidad escolar del Instituto Sao José y a todos los profesionales de educación impactados por este episodio", dijo el gobierno en el comunicado.

Se han movilizado equipos de apoyo psicológico para ofrecer soporte a los alumnos y profesores, agregó.

Como parte del protocolo de seguridad, las clases fueron suspendidas durante tres días en todos los centros educativos del estado.

Ataques dentro de centros educativos en Brasil

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en instituciones de enseñanza, que han dejado decenas de víctimas fatales.

En septiembre del año pasado, dos adolescentes fueron asesinados a balazos y tres menores quedaron heridos en una escuela del estado de Ceará (noreste).

En octubre de 2023, un tiroteo en una escuela de Sao Paulo dejó una estudiante de 17 años muerta y tres heridos.

Poco antes, un adolescente había sido asesinado y otros tres resultaron heridos en un ataque con cuchillo cuando salían de clase en una escuela del estado de Minas Gerais (sudeste).

En abril del mismo año, en el ataque más letal del año, un hombre de 25 años entró en una guardería en el estado de Santa Catarina (sur) y mató a cuatro niños de entre 3 y 7 años utilizando un hacha.

AFP y La Nación/GDA